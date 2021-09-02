Карты ⟩ В центре Таллинна автобусы и троллейбусы будут направлены в объезд
На предстоящих выходных ряд маршрутов общественного транспорта в центре города будет направлен в объезд.
На предстоящих выходных ряд маршрутов общественного транспорта в центре города будет направлен в объезд.
В связи с началом Месячника экологичной мобильности и проходящим на бульваре Эстония и в парке Таммсааре мероприятием «Зеленый путь в сердце города» с субботы, 4 сентября, по воскресенье, 5 сентября, троллейбусные маршруты 1 и 3, а также автобусные маршруты 3, 15, 18, 18A, 20, 20A, 23, 31, 40, 42, 46, 48, 56, 67 и 68 будут направлены в объезд. Схемы объезда приведены ниже.
Автобусный маршрут 3
По направлению Веэренни объезд по ул. Лайкмаа, бульвару Рявала, ул. Лембиту.
Остановки «Эстония» не будет.
Автобусный маршрут 15
По направлению Сыямяэ объезд по ул. Лайкмаа и бульвару Рявала.
По направлению Виру Кескус объезд по бульвару Рявала и ул. Лайкмаа.
Остановки «Эстония» в обоих направлениях не будет.
Автобусные маршруты 18 и 18A, 20A и 40
По направлению Виру Кескус, а также автобусный маршрут нр. 20 будут направлены в объезд по направлению к терминалу D по бульвару Эстония, через Театральную площадь на бульвар Рявала и ул. Лайкмаа.
Остановка «Эстония» временно перенесена на Театральную площадь.
Автобусный маршрут 23
По направлению к автобусному вокзалу объезд по бульвару Эстония, через Театральную площадь на бульвар Рявала и ул. Лембиту.
Остановка «Эстония» временно перенесена на Театральную площадь.
Автобусный маршрут 31
По направлению «Эстония» объезд по ул. Лайкмаа, бульвару Рявала на Театральную площадь и бульвар Эстония.
Автобусные маршруты 67 по направлению Сели и 68 по направлению Прийсле будут направлены в объезд с Театральной площади по бульвару Эстония, Театральной площади, бульвару Пявала, ул. Лайкмаа и Гонсиори;
Автобусный маршрут 42
Объезд в обоих направлениях по бульвару Эстония на Театральную площадь, бульвар Рявала, Театральную площадь.
Остановка «Эстония» временно перенесена на театральную площадь, остановки «Каубамая» не будет.
Троллейбусы маршрутов 1 и 3
Объезд по бульвару Эстония на Театральную площадь и снова на бульвар Эстония.
Конечной остановкой станет временно остановка «Эстония», остановок «Эстония» и «Каубамая» не будет.
Общественный транспорт, направленный в объезд, будет двигаться по свободному графику.