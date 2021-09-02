Карты ⟩ В центре Таллинна автобусы и троллейбусы будут направлены в объезд

В связи с началом Месячника экологичной мобильности и проходящим на бульваре Эстония и в парке Таммсааре мероприятием «Зеленый путь в сердце города» с субботы, 4 сентября, по воскресенье, 5 сентября, троллейбусные маршруты 1 и 3, а также автобусные маршруты 3, 15, 18, 18A, 20, 20A, 23, 31, 40, 42, 46, 48, 56, 67 и 68 будут направлены в объезд. Схемы объезда приведены ниже.

Автобусный маршрут 3

По направлению Веэренни объезд по ул. Лайкмаа, бульвару Рявала, ул. Лембиту.

Остановки «Эстония» не будет.

ФОТО: Tallinna strateegiakeskus

Автобусный маршрут 15

По направлению Сыямяэ объезд по ул. Лайкмаа и бульвару Рявала.

По направлению Виру Кескус объезд по бульвару Рявала и ул. Лайкмаа.

Остановки «Эстония» в обоих направлениях не будет.

ФОТО: Tallinna strateegiakeskus

Автобусные маршруты 18 и 18A, 20A и 40

По направлению Виру Кескус, а также автобусный маршрут нр. 20 будут направлены в объезд по направлению к терминалу D по бульвару Эстония, через Театральную площадь на бульвар Рявала и ул. Лайкмаа.

Остановка «Эстония» временно перенесена на Театральную площадь.

ФОТО: Tallinna strateegiakeskus

Автобусный маршрут 23

По направлению к автобусному вокзалу объезд по бульвару Эстония, через Театральную площадь на бульвар Рявала и ул. Лембиту.

Остановка «Эстония» временно перенесена на Театральную площадь.

ФОТО: Tallinna strateegiakeskus

Автобусный маршрут 31

По направлению «Эстония» объезд по ул. Лайкмаа, бульвару Рявала на Театральную площадь и бульвар Эстония.

ФОТО: Tallinna strateegiakeskus

Автобусные маршруты 67 по направлению Сели и 68 по направлению Прийсле будут направлены в объезд с Театральной площади по бульвару Эстония, Театральной площади, бульвару Пявала, ул. Лайкмаа и Гонсиори;

ФОТО: Tallinna strateegiakeskus

Автобусный маршрут 42

Объезд в обоих направлениях по бульвару Эстония на Театральную площадь, бульвар Рявала, Театральную площадь.

Остановка «Эстония» временно перенесена на театральную площадь, остановки «Каубамая» не будет.

ФОТО: Tallinna strateegiakeskus

Троллейбусы маршрутов 1 и 3

Объезд по бульвару Эстония на Театральную площадь и снова на бульвар Эстония.

Конечной остановкой станет временно остановка «Эстония», остановок «Эстония» и «Каубамая» не будет.

ФОТО: Tallinna strateegiakeskus