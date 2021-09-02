Представитель Кремля: в странах Балтии необоснованно боятся Россию

«К сожалению, Эстония, собственно как и Латвия, как Литва, — они совершенно необоснованно предаются какому-то труднообъяснимому чувству страха России, боязни России в связи с тем, что они считают угрозой, которая исходит от России. Это совершенно несостоятельные, необоснованные страхи», — сказал он.

Представитель Кремля выразил надежду, что рано или поздно эти страны поймут, что Россия заинтересована в налаживании двусторонних отношений.

«Мы надеемся, что рано или поздно эти страны смогут по-другому посмотреть на нас и понять, что Россия была, есть и остается заинтересованной в налаживании двусторонних отношений», — добавил Песков.