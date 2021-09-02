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  • Представитель Кремля: в странах Балтии необоснованно боятся Россию

Представитель Кремля: в странах Балтии необоснованно боятся Россию

Дмитрий Песков. ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страх России, который испытывают страны Балтии, необоснован. Его слова приводит ТАСС.

«К сожалению, Эстония, собственно как и Латвия, как Литва, — они совершенно необоснованно предаются какому-то труднообъяснимому чувству страха России, боязни России в связи с тем, что они считают угрозой, которая исходит от России. Это совершенно несостоятельные, необоснованные страхи», — сказал он.

Представитель Кремля выразил надежду, что рано или поздно эти страны поймут, что Россия заинтересована в налаживании двусторонних отношений.

«Мы надеемся, что рано или поздно эти страны смогут по-другому посмотреть на нас и понять, что Россия была, есть и остается заинтересованной в налаживании двусторонних отношений», — добавил Песков.

Говоря о том, чего ждет Россия от нового президента Эстонии Алара Кариса, пресс-секретарь президента подчеркнул, что РФ «должна сначала посмотреть, что будет делать новый президент Эстонии». «Вы знаете, что отношения между нашими странами складываются весьма непросто», — напомнил он.

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