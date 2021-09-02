Нарвские депутаты назначили нового члена городской управы, сразу урезав ему зарплату почти в десять раз

Нарвское городское собрание по предложению мэра Антса Лийметса и после долгого обсуждения одобрило состав новой городской управы. От прежнего состава она отличается только тем, что вместо вице-мэра по городскому хозяйству Сергея Горлача в нее войдет Урмас Токман - не политик, а опытный спасатель и член кризисной комиссии. Но в ходе голосования депутаты урезали Токману вознаграждение за работу в новой должности почти в десять раз от изначально обещанного. Поэтому теперь он сомневается, вступать ли должность, на которую его уже назначили.