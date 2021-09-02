Чт, 2.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Нарвские депутаты назначили нового члена городской управы, сразу урезав ему зарплату почти в десять раз

Нарвские депутаты назначили нового члена городской управы, сразу урезав ему зарплату почти в десять раз

Урмас Токман после голосования об утверждении его членом нарвской городской управы. ФОТО: Николай Андреев

Нарвское городское собрание по предложению мэра Антса Лийметса и после долгого обсуждения одобрило состав новой городской управы. От прежнего состава она отличается только тем, что вместо вице-мэра по городскому хозяйству Сергея Горлача в нее войдет Урмас Токман - не политик, а опытный спасатель и член кризисной комиссии. Но в ходе голосования депутаты урезали Токману вознаграждение за работу в новой должности почти в десять раз от изначально обещанного. Поэтому теперь он сомневается, вступать ли должность, на которую его уже назначили.

Для подписчиков Для подписчиков

Антс Лийметс предполагал оставить управу почти в прежнем виде - директор Финансового департамента Елена Голубева, директор Департамента социальной помощи Елена Васильева и заведующая Отделом культуры Виктория Лутус в дополнение к своей основной работе будут исполнять обязанности членов управы.

Единственное изменение состояло в том, что Лийметс решил не брать в новую управу своего однопартийца - реформиста Сергея Горлача, который в команде Катри Райк работал вице-мэром по хозяйству и координировал работу трех городских департаментов. Вице-мэром Антс Лийметс предполагал назначить Урмаса Токмана, который является членом уездной, а также городский кризисной комиссии.

Но в итоге, Токман стал не вице-мэром, а членом управы с такими же полномочиями, как и остальные ее члены. За этим последовало и резкое снижение зарплаты, которое стало для него полной неожиданностью.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back