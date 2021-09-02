Четыре человека получили гражданство Эстонии в порядке исключения

На заседании в четверг правительство обсудило и одобрило предложение Министерства внутренних дел о предоставлении эстонского гражданства четырем заявителям, которые в прошлом были наказаны по уголовным делам и делам о проступках, сообщил пресс-секретарь правительства.

Все заявители ранее были лицами без гражданства, которые имеют долгосрочный вид на жительство в Эстонии, прописку в стране и постоянный доход. Трое претендентов сдали экзамены по эстонскому языку и экзамен на гражданство. Один заявитель имеет серьезную инвалидность и не может сдать эти экзамены.