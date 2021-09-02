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Четыре человека получили гражданство Эстонии в порядке исключения

Паспорт гражданина Эстонии. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Правительство предоставило эстонское гражданство в порядке исключения четырем заявителям, осужденным за уголовные преступления или правонарушения, пишет Postimees.

На заседании в четверг правительство обсудило и одобрило предложение Министерства внутренних дел о предоставлении эстонского гражданства четырем заявителям, которые в прошлом были наказаны по уголовным делам и делам о проступках, сообщил пресс-секретарь правительства.

Все заявители ранее были лицами без гражданства, которые имеют долгосрочный вид на жительство в Эстонии, прописку в стране и постоянный доход. Трое претендентов сдали экзамены по эстонскому языку и экзамен на гражданство. Один заявитель имеет серьезную инвалидность и не может сдать эти экзамены.

Закон о гражданстве разрешает, в порядке исключения, предоставление гражданства лицу, неоднократно осужденному за уголовные преступления, срок наказания которого истек, с учетом обстоятельств совершения преступления и личности преступника.

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