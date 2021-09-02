"Роснефть" хочет экспортировать газ по "Северному потоку - 2"
Президент РФ Владимир Путин поручил российским министерствам и правительству рассмотреть вопрос о возможности экспорта российской нефтегазовой компанией ПАО "НК Роснефть" газа по трубопроводу "Северный поток - 2" - за счет агентского соглашения с российской транснациональной энергокомпанией "Газпром". Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Его слова привело в четверг, 2 сентября, агентство "Интерфакс".