Директор школы: локальных локдаунов не избежать; вице-мэр: большинство школьников не привито
- На пике заболеваемости одной медсестре всех не протестировать
- У Минобразования нет плана действий при появлении очагов заражения
- Даже здоровых детей придется отправлять в карантин
Школы превращаются в медицинские учреждения, пытаясь подстроиться под противоречивые требования к организации тестирования, карантину и проверке статуса вакцинации. От школ требуют невозможного? Кто ответственен за COVID-хаос?