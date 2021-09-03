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  • Rus.Postimees.ee
  • Директор школы: локальных локдаунов не избежать; вице-мэр: большинство школьников не привито

Директор школы: локальных локдаунов не избежать; вице-мэр: большинство школьников не привито

  • На пике заболеваемости одной медсестре всех не протестировать
  • У Минобразования нет плана действий при появлении очагов заражения
  • Даже здоровых детей придется отправлять в карантин

Школы превращаются в медицинские учреждения, пытаясь подстроиться под противоречивые требования к организации тестирования, карантину и проверке статуса вакцинации. От школ требуют невозможного? Кто ответственен за COVID-хаос?

На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и директор двух столичных школ – Ласнамяэской гимназии и Ласнамяэской русской гимназии – Андрей Канте.

Выдержки из беседы:

– С какими проблемами столкнулись школы уже 1 сентября?

Андрей Канте: – В целях обеспечения COVID-безопасности мы заблаговременно организовали тестирование родителей, а 1 сентября требование было отменено. На том основании, что школа не является общественным местом (канцлер юстиции сообщил, что в постановлении правительства не предусмотрено требований, предъявленных школам со стороны Минобраза – прим.ред.).

– И это не единственная несостыковка. Немало проблем связано с проверкой статуса вакцинации у учителей и учеников, их тестированием, доступом к личным данным и т.д.

Андрей Канте: – Проблем очень много. Отправленное школам руководство не детализировано. Не совсем понятно, все ли возложенные на медсестру функции в реальности выполнимы. Речь идет о поиске близкоконтактных, руководстве движением информации, взаимодействии с родителями.

– Это все возложено на единственную в школе медсестру?

Андрей Канте: – В принципе, да. Совершенно не учитывается то, что школы бывают очень большими (в одной из руководимых Канте школ в одну смену учится больше 1300 учеников – прим.ред.).

– Школы оказались в ловушке COVID-требований? Кто им объясняет логику этих требований?

Вадим Белобровцев: – Разнарядка от Министерства образования о том, как жить дальше, приходит в школы и местные самоуправления только в середине августа. Во второй половине дня 31 августа пришло другое письмо, которое отменило предыдущую разнарядку. Это сразу ставит школы в сложное положение: готовились к одному – проверка у родителей COVID-сертификатов и бесплатное тестирование, а в последний момент столкнулись с отменой этих требований. Возникает вопрос: а где логика?

В общественных местах мы требуем носить маски, предъявлять сертификаты, а в школе, куда приходят десятки, если не сотни родителей, не требуем.

Согласно разнарядке, родители не обязаны предъявлять сертификаты и проходить быстрые тесты. Где здесь логика?

Андрей Канте: – Считаю, что эта ситуация должна послужить хорошим уроком для всех.

Мы увидели, что школьная медсестра не в состоянии протестировать большое количество людей. На пике заболеваемости одна медсестра никоим образом не сможет организовать экспресс-тестирование.

– Министерство оплатило тесты, но не продумало, кто всё это будет делать?

Вадим Белобровцев: – Возникает ощущение, что министерство думает, что дальше все будет так же хорошо, как было до сих пор. Других сценариев у него нет. Нет и плана действий на случай появления очагов заражения.

Андрей Канте: – Логика министерства заключается в том, что детей по упрощенному сценарию можно будет отправлять в карантин.

Никто не учитывает того, что родители могут не дать согласия на экспресс-тестирование, и тогда даже здорового ребенка нужно будет отправлять на карантин.

При этом школа не обязана организовывать учебный процесс на дому, что само по себе идет вразрез с основными правами ребенка на образование. И мы не можем позволить себе, чтобы такое большое количество детей выпадало из учебного процесса.

– Наверняка, среди учеников (непривитых и непротестированных) найдется немало желающих добровольно уйти в такой карантин без обязательств?

Андрей Канте: – Это та проблема, с которой нам еще предстоит столкнуться. Миссия школы – научить ребенка. Мы должны будем найти возможность осуществлять учебную поддержку этих детей даже на карантине, распределять и перераспределять наши ресурсы.

– Родители паникуют в социальных сетях, что даже вакцинация не избавляет от карантина при обнаружении контактов с больными. Это так?

Андрей Канте: – Вакцинированные освобождаются от карантина, если у них нет симптомов заболевания, а тест отрицательный.

Вадим Белобровцев: – Если мы столкнемся с ситуацией, что у нас осенью будет до полутора-двух тысяч новых заражений в сутки и начнутся вспышки по школам, то на этот случай у Минобразования, похоже, нет четкого плана.

Андрей Канте: – Иллюзия безопасности – это всегда хуже, чем подготовка к самому худшему.

Думаю, что локальных локдаунов не избежать. В случае надобности мы готовы переходить и на частичное, и на полное дистанционное обучение.

Вадим Белобровцев: – Пока мы имеем дело с ситуацией, когда невакцинированных в школах гораздо больше, чем вакцинированных.

На данный момент большинство школьников не привито. И это тоже нужно учитывать в дальнейших планах действия. Вряд ли тут стоит рассчитывать на вселенское счастье.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: школам опять не до учебы? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Liviana Conti ФОТО: Andres Haabu
  • Почему школы оказались в ловушке COVID-требований? Кто способен объяснить их логику? 
  • Чьи инструкции выполнять? Что предпринимает город, чтобы помочь директорам?
  • Ясно ли школам, кого отправлять в карантин? Понимают ли чиновники, к чему это может привести?
  • Вакцинация не избавляет от карантина?
  • Не превращаются ли школы в медицинские лаборатории? Когда учить детей?
  • Уберегут ли ограничения школы от вспышки коронавируса? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Liviana Conti 

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