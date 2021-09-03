Отборочный турнир ЧМ-2022: сборная Эстонии крупно проиграла Бельгии
В четверг, 2 сентября, сборная Эстонии на таллиннской "А. Ле Кок Арене" проиграла Бельгии со счетом 2:5 в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу, пишет Rus.ERR.
В четверг, 2 сентября, сборная Эстонии на таллиннской "А. Ле Кок Арене" проиграла Бельгии со счетом 2:5 в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу, пишет Rus.ERR.
Cборная Эстонии вышла вперед Уже на второй минуте - Маттиас Кяйт обокрал бельгийца, совершил сольный проход и закрутил мяч в нижний угол ворот.
На 22-й минуте Ханс Ванакен головой замкнул подачу Эдена Азара с правого фланга и восстановил равновесие, а еще через шесть минут в счете повели бельгийцы - отличился Ромелу Лукаку, который оказался расторопнее других в штрафной сборной Эстонии.
В начале второго тайма Лукаку оформил дубль, снова продемонстрировав индивидуальное мастерство. На 65-й минуте Аксель Витсель с близкого расстояния поразил цель и довел счет до крупного.
На 76-й минуте свой первый гол за сборную Бельгии забил вышедший на замену Томас Фокет. На 83-й минуте эстонский нападающий Эрик Сорга, воспользовавшись передачей Михаэля Лиландера, сократил отставание в счете.