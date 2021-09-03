Отборочный турнир ЧМ-2022: сборная Эстонии крупно проиграла Бельгии

Cборная Эстонии вышла вперед Уже на второй минуте - Маттиас Кяйт обокрал бельгийца, совершил сольный проход и закрутил мяч в нижний угол ворот.

На 22-й минуте Ханс Ванакен головой замкнул подачу Эдена Азара с правого фланга и восстановил равновесие, а еще через шесть минут в счете повели бельгийцы - отличился Ромелу Лукаку, который оказался расторопнее других в штрафной сборной Эстонии.

В начале второго тайма Лукаку оформил дубль, снова продемонстрировав индивидуальное мастерство. На 65-й минуте Аксель Витсель с близкого расстояния поразил цель и довел счет до крупного.