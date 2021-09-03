Эстонский пловец вышел в финал Паралимпийских игр в Токио
Эстонский пловец Матц Топкин проплыл на спине дистанцию 50 метров за 47,12 секунды и стал финалистом токийского паралимпийского турнира, пишет Rus.ERR.
Эстонский пловец Матц Топкин проплыл на спине дистанцию 50 метров за 47,12 секунды и стал финалистом токийского паралимпийского турнира, пишет Rus.ERR.
Финальный заплыв состоится в пятницу в 12:24 по эстонскому времени.
После заплыва на 50 метров вольным стилем в четверг Топкин заявил, что его цель - выйти в финал в своем основном виде, то есть на 50-метровой дистанции на спине. Ему удалось достичь этого результата.
"Первая цель достигнута, но поскольку со здоровьем не все так, как хотелось бы, в финале - будь что будет. Это последний старт моих Паралимпийских игр в Токио, сделаю всё, что смогу", - отметил Топкин.