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Эстонский пловец вышел в финал Паралимпийских игр в Токио

Матз Топкин (в синей шапочке) ныряет в бассейн ФОТО: Gertrud Alatare

Эстонский пловец Матц Топкин проплыл на спине дистанцию 50 метров за 47,12 секунды и стал финалистом токийского паралимпийского турнира, пишет Rus.ERR.

Финальный заплыв состоится в пятницу в 12:24 по эстонскому времени.

После заплыва на 50 метров вольным стилем в четверг Топкин заявил, что его цель - выйти в финал в своем основном виде, то есть на 50-метровой дистанции на спине. Ему удалось достичь этого результата.

"Первая цель достигнута, но поскольку со здоровьем не все так, как хотелось бы, в финале - будь что будет. Это последний старт моих Паралимпийских игр в Токио, сделаю всё, что смогу", - отметил Топкин.

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