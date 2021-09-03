Эстонский пловец вышел в финал Паралимпийских игр в Токио

Финальный заплыв состоится в пятницу в 12:24 по эстонскому времени.

После заплыва на 50 метров вольным стилем в четверг Топкин заявил, что его цель - выйти в финал в своем основном виде, то есть на 50-метровой дистанции на спине. Ему удалось достичь этого результата.