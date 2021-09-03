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  • Грузовик с опилками загорелся во время движения

Фото и видео ⟩ Грузовик с опилками загорелся во время движения

Место происшествия. ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Вчера, 2 сентября, днем в Пярну в контейнере ехавшего по Эхитаяте-теэ грузовика загорелся груз в виде опилок. На место были вызваны спасатели.

В Центр тревоги сообщение о пожаре поступило в 16.22, спасатели приехали на место происшествия вблизи моста Папинийду через пять минут, на тушение понадобилось еще десять минут, сообщает Pärnu Postimees.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, горело около полукубометра опилок. Опасности для людей пожар не представлял.

Пока неизвестно, почему загорелись перевозимые грузовиком опилки.

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