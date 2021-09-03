Фото и видео ⟩ Грузовик с опилками загорелся во время движения
Вчера, 2 сентября, днем в Пярну в контейнере ехавшего по Эхитаяте-теэ грузовика загорелся груз в виде опилок. На место были вызваны спасатели.
Вчера, 2 сентября, днем в Пярну в контейнере ехавшего по Эхитаяте-теэ грузовика загорелся груз в виде опилок. На место были вызваны спасатели.
В Центр тревоги сообщение о пожаре поступило в 16.22, спасатели приехали на место происшествия вблизи моста Папинийду через пять минут, на тушение понадобилось еще десять минут, сообщает Pärnu Postimees.
По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, горело около полукубометра опилок. Опасности для людей пожар не представлял.
Пока неизвестно, почему загорелись перевозимые грузовиком опилки.