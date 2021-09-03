Коронавирус выявлен у 346 жителей Эстонии, скончалась женщина
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5053 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 346.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5053 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 346.
Среди новых заразившихся 260 человек не прошли вакцинацию. У 86 заразившихся курс вакцинации был завершен.
По данным на 3 сентября, в стационарном лечении из-за COVID-19 нуждаются 122 человека. Всего в больницах 135 человек с коронавирусом, из которых 109 (80,3%) не вакцинированы и 25 (19,7%) завершили курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли девять новых историй болезни. Скончался один человеку с коронавирусом, 71-летняя женщина.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).