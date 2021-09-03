Клубы НХЛ смогут отстранять невакцинированных игроков и лишать их части зарплаты

Как пишет Sportsnet, в нем предусмотрен механизм, который позволит командам отстранять невакцинированных игроков, если они не смогут участвовать в деятельности команды.

Прежде всего это касается ситуаций, когда такие игроки не смогут быть вместе с командой на выездах из-за ограничений, установленных властями различных уровней. В частности, это касается пересечения границы между Канадой и США.

Хоккеисты лишатся заработной платы за каждый пропущенный таким образом день.

Впрочем, предусмотрены и исключения. Сюда относятся ситуации, когда игрок не может вакцинироваться по медицинским показаниям или по «искренним религиозным убеждениям».

Не будут лишаться зарплаты игроки, находящиеся на карантине из-за возможного контакта с зараженным, а также заразившиеся ковидом во время выполнения своих прямых обязанностей (это будет устанавливаться «на основе баланса вероятностей»).

Если коронавирус будет выявлен у вакцинированного игрока, то он будет считаться травмированным. К нему будут применяться все обычные нормы коллективного соглашения.

Если коронавирус будет выявлен у невакцинированного игрока, не выполнившего условия протокола, то он будет лишен заработной платы за каждый пропущенный день.