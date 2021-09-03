Клубы НХЛ смогут отстранять невакцинированных игроков и лишать их части зарплаты
НХЛ и Ассоциация игроков завершили разработку ковид-протокола на сезон-2021/22, пишет Sports.
НХЛ и Ассоциация игроков завершили разработку ковид-протокола на сезон-2021/22, пишет Sports.
Как пишет Sportsnet, в нем предусмотрен механизм, который позволит командам отстранять невакцинированных игроков, если они не смогут участвовать в деятельности команды.
Прежде всего это касается ситуаций, когда такие игроки не смогут быть вместе с командой на выездах из-за ограничений, установленных властями различных уровней. В частности, это касается пересечения границы между Канадой и США.
Хоккеисты лишатся заработной платы за каждый пропущенный таким образом день.
Впрочем, предусмотрены и исключения. Сюда относятся ситуации, когда игрок не может вакцинироваться по медицинским показаниям или по «искренним религиозным убеждениям».
Не будут лишаться зарплаты игроки, находящиеся на карантине из-за возможного контакта с зараженным, а также заразившиеся ковидом во время выполнения своих прямых обязанностей (это будет устанавливаться «на основе баланса вероятностей»).
Если коронавирус будет выявлен у вакцинированного игрока, то он будет считаться травмированным. К нему будут применяться все обычные нормы коллективного соглашения.
Если коронавирус будет выявлен у невакцинированного игрока, не выполнившего условия протокола, то он будет лишен заработной платы за каждый пропущенный день.
Отметим, что по данным журналиста The Athletic Майкла Руссо, на сегодняшний день общее количество вакцинированных игроков НХЛ приближается к 95%. Месяц назад их доля составляла 85%.