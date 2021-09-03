Cыпь, боли и повреждение внутренних органов: главврач рассказал о тяжелых случаях Covid-19 у детей в Латвии
Главврач Детской клинической университетской больницы, пульмонолог, педиатр Ренате Снипе в беседе с журналистами программы RUS TVNET "Кто вам платит?" рассказала о воздействии Covid-19 на здоровье детей, целесообразности теста по слюне для массовой проверки учащихся, а также высказалась о безответственности политиков, выводящих людей на улицы против вакцинации и других мер эпидемиологической безопасности.