Cыпь, боли и повреждение внутренних органов: главврач рассказал о тяжелых случаях Covid-19 у детей в Латвии

Опасность не в болезни, опасность - в последствиях

Врач рассказала, что в Латвии в интенсивной терапии не было ни одного ребенка с Covid-19, но были случаи болезни средней тяжести. Однако Снипе отметила: "Любому родителю нужно задуматься, что если один ребенок ковидом переболеет сравнительно легко, то у другого будут последствия на месяц-два-полгода. Так называемый "длинный ковид", что означает, что у ребенка могут быть проблемы с выносливостью и физической нагрузкой, концентрацией и памятью. Также может быть повышенная усталость".

Врач с сожалением отметила, что такие последствия встречаются больше чем у половины детей, перенесших Covid-19. В свою очередь, по словам Снипе, одно из последствий больше чем у 1% переболевших - синдром системного воспалительного ответа.

"Жизнеопасное состояние, при котором повреждаются внутренние органы - легкие, сердце, печень, центральная нервная система",

- пояснила врач. Именно с такими последствиями дети могут попасть в интенсивную терапию: "Весной у нас было около 20 таких детей, в очень тяжелом было 5-7. Но все равно все эти 20 детей были в достаточно серьезном состоянии, чтобы мы могли сказать, что

ковид для детей опасен".

Ренате Снипе отметила, что в нескольких случаях даже не было известно, что ребенок переболел ковидом. Это удалось доказать уже после - при помощи тестов на антитела.

Болен ли ребенок - что должно насторожить родителя?

Ренате отвечает: "Если у ребенка начинаются жалобы на острую боль в животе, какая-то неясная сыпь, он очень вялый, высокая температура - это может свидетельствовать об этом мультисистемном синдроме воспалительного ответа. И тогда следует немедленно обратиться ко врачу".

Тест на Covid-19 по слюне - насколько важный процесс?

Главврач отметила, что такие тесты, внедренные в Латвии для массовой проверки учащихся, - идея здравая, поскольку сейчас циркулирует дельта-штамм, который очень быстро распространяется. Ренате подчеркивает, что очень важно понимать, что процесс сдачи теста - не для галочки. Они помогают своевременно обнаружить вирус и не заразить остальных.

Врач подчеркнула, что тест по слюне важно делать натощак (не пить и не есть за полчаса-час до процедуры). Она также добавила:

"Чем позже ребенок сдаст слюну, тем лучше - чем меньше слюна будет стоять в этой баночке, тем будет точнее результат".

Снипе также поблагодарила все семьи и школы, которые работают на то, чтобы ограничить инфекцию и помогают не только государству, но обществу и медикам.

Главврач Детской больницы о популистах, выводящих людей на улицы с призывом не вакцинироваться

Ренате Снипе выразила свое отношение к таким протестам: "Люди играются с жизнями и судьбами других людей. И, к сожалению, факты, которыми они спекулируют, не на чем не основаны. Там нет никакой научной базы. Они пугают людей, и это абсолютно безответственно и, к сожалению, все указывает на то, что "взрослые" больницы наполняются очень быстро.

Я боюсь, что через неделю у нас будут большие ограничения. И не из-за того, что дети болеют, а из-за того, что взрослые попадают больницы. И, к сожалению, это невакцинированные.

Это самое плохое, что можно делать - пугать вакцинацией и призывать не прививаться".