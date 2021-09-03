Tallink в августе обслужил 389 715 пассажиров
Концерн Tallink Grupp в августе этого года обслужил на всех линиях в общей сложности 389 715 пассажиров, что на 14,1 процента меньше, чем годом раньше.
Концерн Tallink Grupp в августе этого года обслужил на всех линиях в общей сложности 389 715 пассажиров, что на 14,1 процента меньше, чем годом раньше.
Сократилось также на 3,4 процента до 28 790 количество перевезенных грузовиков и на 18,1 процента до 78 193 перевезенных автомобилей пассажиров, сообщила компания на биржу.
На линии между Финляндией и Швецией компания обслужила пассажиров на 10,1 процента больше, чем в прошлом году, а на линии Эстония-Финляндия на 35 процентов меньше. На линии Эстония-Швеция число пассажиров за год выросло в 13,7 раза, а на линии Латвия-Швеция рейсов в августе не было.
Количество перевезенных грузовиков выросло на линии Финляндия-Швеция на 0,1 процента, на линии Эстония-Швеция на 9,4 процента, а на линии Эстония-Финляндия снизилось на 5,4 процента.
В августе 2021 года Tallink перевез на линии Эстония-Швеция 15 361 автомобиль, годовой рост объема перевозок составил 15,7 процента. Объемы перевозок автомобилей в августе этого года сократились между Эстонией и Финляндией на 28,5 процента, а между Финляндией и Швецией выросло в 16,2 раз.