Tallink в августе обслужил 389 715 пассажиров

Сократилось также на 3,4 процента до 28 790 количество перевезенных грузовиков и на 18,1 процента до 78 193 перевезенных автомобилей пассажиров, сообщила компания на биржу.

На линии между Финляндией и Швецией компания обслужила пассажиров на 10,1 процента больше, чем в прошлом году, а на линии Эстония-Финляндия на 35 процентов меньше. На линии Эстония-Швеция число пассажиров за год выросло в 13,7 раза, а на линии Латвия-Швеция рейсов в августе не было.

Количество перевезенных грузовиков выросло на линии Финляндия-Швеция на 0,1 процента, на линии Эстония-Швеция на 9,4 процента, а на линии Эстония-Финляндия снизилось на 5,4 процента.