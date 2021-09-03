Дети и ключи: что делать, чтобы ключи от дома не потерялись в суете первых школьных дней
Начало учебного года приносит много нового и интересного, однако в непривычной ситуации и при обилии свежей информации дети часто теряют или забывают где-то ключи от дома. Число обращений в службу по открыванию дверей показывает рост в осенние месяцы, когда помощь требуется на треть большему количеству клиентов. Как же сделать, чтобы ребенок не потерял ключи и смог вернуться домой после утомительного школьного дня?