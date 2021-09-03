Олимпийская чемпионка Ирина Эмбрих баллотируется в Нымме

«Я рада, что мне удалось поработать в нескольких составах горсобрания и содействовать успешному развитию столицы. Под руководством мэра Михаила Кылварта город очень хорошо справился с вызванным пандемией коронавируса кризисом, и финансовое положение города в порядке», - сказала Эмбрих.

«Таллинн взял четкий курс на зеленую, экологически чистую среду обитания – это станет одним из самых существенных вызовов в течение последующих лет», - добавила она. «Конечно же, для меня крайне важно расширять возможности занятия спортом в столице. Активный образ жизни поможет сохранению здоровья горожан, особенно важен спорт для развития детей и молодежи».