Олимпийская чемпионка Ирина Эмбрих баллотируется в Нымме
Золотая медалистка Олимпиады в Токио, шпажистка Ирина Эмбрих будет баллотироваться на местных выборах в Таллинское горсобрание в избирательном округе Нымме.
Золотая медалистка Олимпиады в Токио, шпажистка Ирина Эмбрих будет баллотироваться на местных выборах в Таллинское горсобрание в избирательном округе Нымме.
«Я рада, что мне удалось поработать в нескольких составах горсобрания и содействовать успешному развитию столицы. Под руководством мэра Михаила Кылварта город очень хорошо справился с вызванным пандемией коронавируса кризисом, и финансовое положение города в порядке», - сказала Эмбрих.
«Таллинн взял четкий курс на зеленую, экологически чистую среду обитания – это станет одним из самых существенных вызовов в течение последующих лет», - добавила она. «Конечно же, для меня крайне важно расширять возможности занятия спортом в столице. Активный образ жизни поможет сохранению здоровья горожан, особенно важен спорт для развития детей и молодежи».
Ирина Эмбрих является депутатом Таллиннского горсобрания с 2013 года, в 2019 городу она была удостоена Ордена Белой звезды III класса.