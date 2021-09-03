Пассажиропоток в Таллиннском аэропорту в августе стал наибольшим за полтора года

Как передала пресс-служба предприятия, по сравнению с августом прошлого года численность пассажиров увеличилась более чем в два раза, в то же время, этот показатель составляет лишь 54% от докризисной загрузки воздушных ворот Эстонии.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, продолжающийся рост численности пассажиров и средней заполняемости самолетов свидетельствует о том, что пассажиры адаптировались к новым условиям организации полетов и к ограничениям — и постепенно восстанавливают свои авиапутешествия.

«В августе средняя заполняемость самолетов составляла уже 72 процента — это очень хороший показатель, а заполняемость самолетов на чартерных рейсах еще выше. Мы видим, что авиакомпании смелее, чем в прошлом году, составляют зимние расписания полетов, открывая новые линии и повышая частоту полетов на уже действующих линиях», - отметил Пяргмяэ.

По оценке Пяргмяэ, в условиях коронакризиса как авиакомпании, так и аэропорты сумели добиться большей гибкости в своей работе, что позволяет им быстрее реагировать на меняющиеся условия. Вместе с тем, у них, по сравнению с прежними временами, заметно короче стали циклы планирования.

«И пассажиры планируют свои поездки за более короткие сроки, в своих решениях они стали более спонтанными. Зимние расписания полетов, вступающие в силу в конце октября, должны быть составлены к середине сентября — те, у кого еще не составлены планы на поездки осенью и зимой, смогут тогда заранее выяснить, куда можно полететь и забронировать билеты», - добавил он.

В августе восстановилось сообщение на авиалинии Таллинн - Вильнюс, всего регулярные полеты совершались на 28 различных направлениях. Больше всего полетов из Таллинна совершалось в такие узловые аэропорты как Хельсинки, Рига, Франкфурт и Стокгольм. Чартерные рейсы связывали Таллинн с Турцией, Болгарией и Грецией, а также Черногорией и Грузией.

В августе Таллиннский аэропорт выполнил 2820 воздушных операций, что означало в средней 91 посадку и взлет в день.