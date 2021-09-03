На следующей неделе в Эстонию поступит 13 000 доз вакцины Janssen

"На следующей неделе мы ожидаем поставки 30 420 доз препарата Pfizer, 3600 доз Moderna. По имеющимся данным, вакцины Janssen ожидается 13 000 доз", - сказала ERR советник по коммуникации рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Геа Отса.