На следующей неделе в Эстонию поступит 13 000 доз вакцины Janssen
На следующей неделе в Эстонию доставят вакцины Pfizer, Moderna и Janssen, в общей сложности 47 020 доз, передает rus.err.ee.
На следующей неделе в Эстонию доставят вакцины Pfizer, Moderna и Janssen, в общей сложности 47 020 доз, передает rus.err.ee.
"На следующей неделе мы ожидаем поставки 30 420 доз препарата Pfizer, 3600 доз Moderna. По имеющимся данным, вакцины Janssen ожидается 13 000 доз", - сказала ERR советник по коммуникации рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Геа Отса.
По состоянию на утро 3 сентября в Эстонии было введено 1 279 274 доз вакцин. Охват вакцинацией взрослого населения (по меньшей мере одной дозой) составляет 64,6%.