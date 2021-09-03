Картина дня: выплата пенсионных накоплений, жалоба на стоматолога и вскрытая посылка
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 сентября.
Пациентка обвиняет расположенную в Таллинне стоматологическую клинику в некомпетентности и плохом качестве материалов. «У меня начался воспалительный процесс, и я лишилась зуба», - жалуется она. Представитель клиники заверяет, что они предоставляют качественные услуги. Читать далее...
В четверг, когда началась выплата средств желающим выйти из второй пенсионной ступени, за один день была перечислена практически вся подлежащая выплатам сумма, сообщает портал Rus.ERR со ссылкой на члена правления Пенсионного центра Кристи Сиса. Читать далее...
Во вторник Тартуский уездный суд вынес уголовное наказание в отношении бывшего директора вырумааской школы Варсту Але Спренк, которая подделала документы, чтобы скрыть покупку двух комплектов народных костюмов на деньги, предназначенные для детских народных костюмов. Читать далее...
Проживающий в маленьком эстонском городке мужчина заказал по почте товар и явно не хотел, чтобы кто-то - особенно работники почты - были в курсе того, что содержится в посылке. Но когда адресат получил ее, стало ясно, что посылку вскрывали. После долгого спора Omniva все же признала, что посылка поступила в их контору целой и невредимой, поэтому отправитель не мог быть виноват. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5053 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 346. Читать далее...
В августе в Таллинне была совершена 931 сделка с недвижимостью, что на 10% меньше, чем в июле. Средняя цена квадратного метра квартиры в столице за месяц уменьшилась на 1,3% до 2 301 евро. Бюро недвижимости 1Partner проанализировало статистику Земельного департамента. Читать далее...
Суд удовлетворил ходатайство Вируской окружной прокуратуры арестовать Керсти Вильбо, которая последние два года работала юристом в волостной управе Винни, но уволилась оттуда в прошлом месяце по соглашению сторон. Читать далее...
31 августа пограничники заметили в Таллиннском порту автомобиль с финскими регистрационными номерами, в котором прятался гражданин Ирака, попавший на территорию Шенгена незаконно. За рулем находился гражданин Ирака с финскими водительскими правами. В среду, 1 сентября, суд признал его виновным в незаконном перемещении иностранца через границу Эстонии. Читать далее...
Распространение коронавируса за неделю не сильно изменилось, проблемной точкой по-прежнему остается Южная Эстония – об этом свидетельствуют результаты очередного мониторингового исследования, проведенного учеными Тартуского университета. Читать далее...
На следующей неделе в Эстонию доставят вакцины Pfizer, Moderna и Janssen, в общей сложности 47 020 доз. Читать далее...
"Я не то чтобы уверен, а просто знаю наверняка: если я скажу, что самые читаемые (и потому даже отчасти зачитанные) книги в моей домашней библиотеке – это трехтомник Довлатова, то никого этим не удивлю. Разве кроме пары-тройки человек, ставших к своему несчастью прототипами его персонажей. Да и те не столько удивятся, сколько огорчатся. Имеют право", - пишет Вячеслав Иванов.