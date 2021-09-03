Картина дня: выплата пенсионных накоплений, жалоба на стоматолога и вскрытая посылка

Вместо красивой улыбки проблемы со здоровьем: пациентка засомневалась в компетентности таллиннского стоматолога

Пациентка обвиняет расположенную в Таллинне стоматологическую клинику в некомпетентности и плохом качестве материалов. «У меня начался воспалительный процесс, и я лишилась зуба», - жалуется она. Представитель клиники заверяет, что они предоставляют качественные услуги. Читать далее...

Пенсионный центр выплатил покинувшим вторую пенсионную ступень все деньги

В четверг, когда началась выплата средств желающим выйти из второй пенсионной ступени, за один день была перечислена практически вся подлежащая выплатам сумма, сообщает портал Rus.ERR со ссылкой на члена правления Пенсионного центра Кристи Сиса. Читать далее...

Директор школы попалась на афере с национальными костюмами

Во вторник Тартуский уездный суд вынес уголовное наказание в отношении бывшего директора вырумааской школы Варсту Але Спренк, которая подделала документы, чтобы скрыть покупку двух комплектов народных костюмов на деньги, предназначенные для детских народных костюмов. Читать далее...

Посылку из секс-шопа открыли раньше, чем она попала к получателю

Проживающий в маленьком эстонском городке мужчина заказал по почте товар и явно не хотел, чтобы кто-то - особенно работники почты - были в курсе того, что содержится в посылке. Но когда адресат получил ее, стало ясно, что посылку вскрывали. После долгого спора Omniva все же признала, что посылка поступила в их контору целой и невредимой, поэтому отправитель не мог быть виноват. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 346 жителей Эстонии, скончалась женщина

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5053 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 346. Читать далее...

Столичный рынок недвижимости замер в ожидании сентябрьского покупательского бума

​В августе в Таллинне была совершена 931 сделка с недвижимостью, что на 10% меньше, чем в июле. Средняя цена квадратного метра квартиры в столице за месяц уменьшилась на 1,3% до 2 301 евро. Бюро недвижимости 1Partner проанализировало статистику Земельного департамента. Читать далее...

Подозревающийся в присвоении бывший судебный исполнитель вновь оказался под следствием

Суд удовлетворил ходатайство Вируской окружной прокуратуры арестовать Керсти Вильбо, которая последние два года работала юристом в волостной управе Винни, но уволилась оттуда в прошлом месяце по соглашению сторон. Читать далее...

Через границу в багажнике: гражданин Ирака пытался незаконно перевезти своего соотечественника

31 августа пограничники заметили в Таллиннском порту автомобиль с финскими регистрационными номерами, в котором прятался гражданин Ирака, попавший на территорию Шенгена незаконно. За рулем находился гражданин Ирака с финскими водительскими правами. В среду, 1 сентября, суд признал его виновным в незаконном перемещении иностранца через границу Эстонии. Читать далее...

Мониторинг сточных вод: распространение коронавируса за неделю не сильно изменилось

Распространение коронавируса за неделю не сильно изменилось, проблемной точкой по-прежнему остается Южная Эстония – об этом свидетельствуют результаты очередного мониторингового исследования, проведенного учеными Тартуского университета. Читать далее...

На следующей неделе в Эстонию поступит 13 000 доз вакцины Janssen

На следующей неделе в Эстонию доставят вакцины Pfizer, Moderna и Janssen, в общей сложности 47 020 доз. Читать далее...

Беседы с Довлатовым: до и после начала истории…