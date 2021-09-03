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  • Политик из EKRE нашел с ветеранами Афганской войны из Ида-Вирумаа общий язык

Политик из EKRE нашел с ветеранами Афганской войны из Ида-Вирумаа общий язык

Лео Куннас на встрече с воинами-афганцами в Нарве. ФОТО: Николай Андреев

Ветераны Афганской войны 1979-89 годов встретились в четверг в Нарве с парламентарием от партии EKRE, подполковником запаса Лео Куннасом, который сам служил в Афганистане, но уже в составе американских сил. Для солдат из Эстонии было две афганских войны. Как заметил организатор встречи Александр Андреев, в обеих войнах у них были практически одинаковые задачи и противники, но статус ветеранов и отношение к ним государства совершенно разные.

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По словам Лео Куннаса, несколько эстонских военных участвовали даже в обеих афганских войнах. Представитель в Нарве НКО ветеранов “Бастион” Михаил Москалев рассказал, что после армии работал в школе, и недавно узнал, что один из его учеников тоже был в Афганистане - на второй войне.

Михаил Москалев отметил, что ветеранам первой Афганской войны важно иметь определенный статус, чтобы чувствовать уважение государства. Лео Куннас рассказал, что пытался провести для них через Рийгикогу статус приравненных к репрессированным.

Алексей Левицкий, председатель Нарвского союза ветеранов, сказал, что такой официальный статус для них не подходит. По словам нескольких ветеранов, в Афганистане они были солдатами, а вовсе не жертвами репрессий.

Лео Куннас считает, что недавние события в Афганистане и уход американцев могут помочь изменить отношение эстонского государства к ветераном первой войны в Афганистане.

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