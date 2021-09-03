Политик из EKRE нашел с ветеранами Афганской войны из Ида-Вирумаа общий язык

Ветераны Афганской войны 1979-89 годов встретились в четверг в Нарве с парламентарием от партии EKRE, подполковником запаса Лео Куннасом, который сам служил в Афганистане, но уже в составе американских сил. Для солдат из Эстонии было две афганских войны. Как заметил организатор встречи Александр Андреев, в обеих войнах у них были практически одинаковые задачи и противники, но статус ветеранов и отношение к ним государства совершенно разные.