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  • Не явился к следователю: полиция разыскивает подозреваемого в преступлениях 31-летнего Михаила

Не явился к следователю: полиция разыскивает подозреваемого в преступлениях 31-летнего Михаила

31-летний Михаил. ФОТО: Ida prefektuur

Йыхвиский отдел полиции просит содействия в установлении местонахождения объявленного в розыск 31-летнего Михаила.

Он подозревается в преступлениях, связанных с данными и дорожным движением. Молодой мужчина не явился к следователю.

Согласно последней информации, Михаил может передвигаться по Ида-Вирумаа и Таллинну.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенного на фото человека, звонить по номерам 6 123 000, 33 72 384 или писать по адресу электронной почты taavi.unuks@politsei.ee.

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