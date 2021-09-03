Не явился к следователю: полиция разыскивает подозреваемого в преступлениях 31-летнего Михаила
Йыхвиский отдел полиции просит содействия в установлении местонахождения объявленного в розыск 31-летнего Михаила.
Йыхвиский отдел полиции просит содействия в установлении местонахождения объявленного в розыск 31-летнего Михаила.
Он подозревается в преступлениях, связанных с данными и дорожным движением. Молодой мужчина не явился к следователю.
Согласно последней информации, Михаил может передвигаться по Ида-Вирумаа и Таллинну.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенного на фото человека, звонить по номерам 6 123 000, 33 72 384 или писать по адресу электронной почты taavi.unuks@politsei.ee.