Среди эвакуированных из Кабула обнаружены преступники
После захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан" самолеты бундесвера должны были эвакуировать сотрудников организаций ЕС и НАТО, журналистов, правозащитников и других лиц, нуждающихся в защите. Однако, как сообщили в пятницу, 3 сентября, в федеральном министерстве внутренних дел, по всей вероятности, тем же путем в ФРГ прибыли и люди, которых немецкие власти охарактеризовали как "несущих потенциальную угрозу безопасности".