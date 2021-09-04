Среди эвакуированных из Кабула обнаружены преступники

К настоящему моменту известно о 20 предполагаемых правонарушителях, которые "из-за того, что их не проверяли в Кабуле, оказались в Германии", указал глава немецкого МВД Хорст Зеехофер. По его словам, среди прибывших в Германию есть люди, осужденные за насилие, а также уличенные в подделке документов, передает DW.

Четырех эвакуированных из Кабула ранее депортировали из ФРГ - в некоторых случаях уже несколько лет назад. Кроме того, по сведениям новостного агентства dpa, имена нескольких прибывших афганцев фигурировали в списках немецкого центра по борьбе с терроризмом. Двое правонарушителей были доставлены в пенитенциарное учреждение на основании выданных ордеров на арест, сообщил представитель МВД Германии Стив Альтер. Еще двое афганцев находятся под надзором властей.

Преступники воспользовались хаосом в аэропорту Кабула

Преступники смогли воспользоваться воздушным мостом в Германию из-за "чрезвычайной ситуации", отметил Зеехофер. "Некоторые из них полностью подделали документы от а до я. И ни у кого уже не было полного контроля над ситуацией", - подчеркнул политик, имея в виду хаос в аэропорту Кабула.

Всего, по данным немецкого внутриполитического ведомства, после вывода войск НАТО из Афганистана в Германию были эвакуированы 4587 человек, в том числе 3849 афганцев и 403 гражданина ФРГ. Среди нуждающихся в защите были и граждане других государств. Немцев также вывозили союзники по НАТО.

NBC: США подозревают 100 эвакуированных афганцев в связях с "Талибаном"

О подозрениях в отношении эвакуированных из Кабула сообщают и в США. По данным телеканала NBC, в отношении примерно 10 000 из 30 000 эвакуированных в США афганцев потребовалась дополнительная проверка. Как утверждают источники телеканала, Вашингтон подозревает около 100 человек в возможных связях с "Талибаном" или террористическими группировками. Двое подозреваемых вызвали беспокойство американских спецслужб и были высланы в Косово.

Бывший министр правительства Гани эвакуирован в Германию

В числе эвакуированных из Кабула в Германию прибыл и экс-министр правительства президента Ашрафа Гани. По данным dpa, бывший министр по делам хаджа и религии Мохаммед Касим Халими прилетел в ФРГ около двух недель назад.

Еще до свержения талибов в 2001 году Халими занимал высокий пост в министерстве иностранных дел своего правительства. Позже он был одним из критиков радикального исламистского движения.

Эвакуация людей и теракты в Кабуле

После объявления о выводе войск США и их союзников по НАТО из Афганистана талибы начали быстро захватывать провинции страны, а в середине августа вошли в Кабул. Президент Гани бежал за границу. США, Германия и другие государства открыли воздушный мост для эвакуации из Афганистана своих граждан, а также афганцев, которые сотрудничали с ЕС, НАТО и международными правозащитными и гуманитарными организациями. Эвакуация продолжалась до конца августа и сопровождалась хаосом, гибелью людей, а также терактами в районе аэропорта Кабула, в результате которых погибли до 200 афганцев и 13 американских военных.