Нарушитель ПДД спровоцировал аварию: в больницу попали 18-летний юноша и 15-летняя девушка

В 15.02 в Пыльвамаа в волости Пыльва на восьмом километре шоссе Пыльва-Карисилла 18-летний юноша на автомобиле BMW 318i в запрещенной зоне (дорожные знаки и двойная сплошная) пошел на обгон и врезался в совершавший поворот налево автомобиль Subaru Legacy, за рулем которого была 19-летняя девушка, сообщает Департамент полиции и погранохраны.