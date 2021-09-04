Нарушитель ПДД спровоцировал аварию: в больницу попали 18-летний юноша и 15-летняя девушка
В пятницу, 3 сентября, днем в результате столкновения автомобили вылетели в кювет. Двое пострадавших были доставлены в больницу.
В пятницу, 3 сентября, днем в результате столкновения автомобили вылетели в кювет. Двое пострадавших были доставлены в больницу.
В 15.02 в Пыльвамаа в волости Пыльва на восьмом километре шоссе Пыльва-Карисилла 18-летний юноша на автомобиле BMW 318i в запрещенной зоне (дорожные знаки и двойная сплошная) пошел на обгон и врезался в совершавший поворот налево автомобиль Subaru Legacy, за рулем которого была 19-летняя девушка, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
В результате столкновения оба автомобиля оказались в кювете. Водитель BMW и 15-летняя пассажирка были доставлены в Пыльваскую больницу.
Всего за прошедшие сутки произошло шесть серьезных ДТП, в которых пострадали семь человек.