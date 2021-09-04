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Из Пыхья-Таллинна вывезено шестьдесят брошенных автомобилей

Автохлам ФОТО: Põhja-Tallinna Valitsus

В этом году при содействии Муниципальной полиции из Пыхья-Таллинна было вывезено шестьдесят брошенных автомобилей.

"Это наше общее городское пространство, к которому надо относиться разумно. Дома нам хочется избавиться от непригодных вещей, так же с заботой стоит относиться к окружающему нас пространству, и как в данном случае, сотрудничать с МуПо при вывозе автохлама", - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап и поблагодарила инспекторов МуПо за хорошую работу.

"Я рад сообщить, что проблема автохлама больше не стоит в Пыхья-Таллинне так остро, как прежде. За примерно три года нам удалось освободиться от порядка трех сотен таких автомобилей", - сказал главный инспектор МуПо Павел Бойцов.

На сегодняшний день известно о еще примерно сорока оставленных автомобилях, занимающих ценное городское пространство.

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