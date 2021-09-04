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Видео: в Китае за один день построили десятиэтажный жилой дом

Pilt on illustratiivne. ФОТО: Shutterstock

Трудолюбивых китайцев можно считать образцом для подражания: только им удалось построить за один день многоэтажный дом, передает Kodustiil. 

Китайцы не только построили новый дом, но и немедленно подключили его к электричеству и водопроводу и обставили мебелью, чтобы жильцы могли немедленно въехать в новые квартиры, сообщает Khalee Times.

С момента первого удара о землю ковша экскаватора до передачи ключей команде разработчиков потребовалось всего 28 часов 45 минут.

Смотрите видео о строительстве  десятиэтажного дома и отделочных работах!

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