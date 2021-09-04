Фото ⟩ Как на картинке: в живописном месте недалеко от Таллинна продается отличный дом

Недвижимость, расположенная на берегу реки Аавоя, отличается рельефным ландшафтом, перепад высот достигает четырех метров! Русло реки находится в нижней части, а дом стоит - на возвышенности. В окрестностях есть несколько домов, леса и живописные луга.

ФОТО: KV.EE

Трехэтажный жилой дом - просторный и светлый. На первом этаже находятся прихожая, веранда, кухня, гостиная, ванная, сауна и терраса. На втором этаже три спальни, туалет, душевая и два балкона. В мансарде третьего этажа оборудованы спальня и гостиная.

ФОТО: KV.EE

Дом отапливается воздушно-водяным тепловым насосом. На первом этаже полы с подогревом, на втором - установлены радиаторы. Каркас дома деревянный, крыша - черепичная. Водой домохозяйство снабжает собственный колодец. В дополнение к главному дому на территории находятся рига постройки 1890 года и надворное строение, которое достраивается.

ФОТО: KV.EE