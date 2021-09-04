Сб, 4.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Фото ⟩ В Эстонии обнаружен редкий и самый красивый в мире гриб

Ежовик коралловидный. ФОТО: Ahti Bleive

В Таэваскоя, Пыльвамаа был обнаружен редкий гриб, который растет только в лесах, где человек не оставил своего разрушительного следа, пишет Postimees.

«Какие чудеса можно найти в природе. Познакомьтесь, ежовик коралловидный. В лесу Таэваскоя 3 сентября 2021 года», - сообщил в соцсетях старейшина Таэваскоя Ахти Блейве.

Редкий гриб нашли сотрудники Департамента оборонных ресурсов, которые проинформировали об этом старейшину.

«Eжовик коралловидный — один из полусотни индикаторных видов. Вместе с другими видами он показывает, что лесная жизнь долгое время существовала самостоятельно, без значительного влияния человека», - говорится в сообщении старейшины.

Ежовик коралловидный. ФОТО: Ahti Bleive

Ежовик коралловидный обычно живет в укрытии от наших взглядов — тонкие грибковые отростки растут на стволе лежащего на земле ствола осины, березы, ольхи или дуба. Из-за необычного внешнего вида этот гриб называют самым красивым в мире.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back