Фото ⟩ В Эстонии обнаружен редкий и самый красивый в мире гриб
В Таэваскоя, Пыльвамаа был обнаружен редкий гриб, который растет только в лесах, где человек не оставил своего разрушительного следа, пишет Postimees.
В Таэваскоя, Пыльвамаа был обнаружен редкий гриб, который растет только в лесах, где человек не оставил своего разрушительного следа, пишет Postimees.
«Какие чудеса можно найти в природе. Познакомьтесь, ежовик коралловидный. В лесу Таэваскоя 3 сентября 2021 года», - сообщил в соцсетях старейшина Таэваскоя Ахти Блейве.
Редкий гриб нашли сотрудники Департамента оборонных ресурсов, которые проинформировали об этом старейшину.
«Eжовик коралловидный — один из полусотни индикаторных видов. Вместе с другими видами он показывает, что лесная жизнь долгое время существовала самостоятельно, без значительного влияния человека», - говорится в сообщении старейшины.
Ежовик коралловидный обычно живет в укрытии от наших взглядов — тонкие грибковые отростки растут на стволе лежащего на земле ствола осины, березы, ольхи или дуба. Из-за необычного внешнего вида этот гриб называют самым красивым в мире.