Фото ⟩ В Эстонии обнаружен редкий и самый красивый в мире гриб

«Какие чудеса можно найти в природе. Познакомьтесь, ежовик коралловидный. В лесу Таэваскоя 3 сентября 2021 года», - сообщил в соцсетях старейшина Таэваскоя Ахти Блейве.

Редкий гриб нашли сотрудники Департамента оборонных ресурсов, которые проинформировали об этом старейшину.

«Eжовик коралловидный — один из полусотни индикаторных видов. Вместе с другими видами он показывает, что лесная жизнь долгое время существовала самостоятельно, без значительного влияния человека», - говорится в сообщении старейшины.

Ежовик коралловидный. ФОТО: Ahti Bleive