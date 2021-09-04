Фото ⟩ Автобус и легковой автомобиль не поделили дорогу и столкнулись

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила Pärnu Postimees, что по предварительным данным, маршрутный автобус проезжал перекресток и не уступил двигавшемуся по главной дороге автомобилю Škoda.

В автобусе не было пассажиров. В легковом автомобиле было четыре человека, из которых одного, 66-летнего мужчину, доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

У обоих водителей есть водительские права, все были пристегнуты ремнями безопасности и были трезвы.