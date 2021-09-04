Картина дня: жизнь после долгих лет заключения, конец ночной жизни в Таллинне и подсчет антител

Коронавирус выявлен у 352 жителей Эстонии, один человек скончался

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5110 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 352. Читать далее...

ЭКСПЕРИМЕНТ POSTIMEES 〉 Число антител у привитых AstraZeneca и Pfizer различается порой в 20 раз

В Эстонии давно подчеркивается, что все разрешенные коронавакцины обеспечивают одинаково хорошую защиту от серьезного протекания болезни. Однако эти вакцины, почему-то, производят очень разные количества антител. Об этом свидетельствует проведенный совместно с Synlab эксперимент по исследованию крови более полусотни сотрудников концерна Postimees. Читать далее...

Судьба "таллиннского Голливуда" выяснится уже в сентябре

Исполнительный директор Tallinn Film Wonderland Грен Ноорметс в прямом эфире Postimees выразил надежду, что, если комиссия по культуре добавит Таллиннский киногородок в список общенациональных культурных объектов, строительство городка сможет начаться уже в этом году. «Мы мечтаем, о том, чтобы в этом году ковш экскаватора начал рыть землю, а в следующем году можно было перерезать ленточку», - отметил он. Читать далее...

ВОЙНА ГУЛЯНКАМ 〉 Ночных тусовщиков в Таллинне больше никто не ждет

Хорошо помню один из своих первых визитов в Лондон, который пришелся на последние годы прошлого века. Тогда мы посетили и местные бары. В какой-то момент - и весьма рано, наверняка задолго до полуночи - громче музыки зазвонил колокол, сигнализируя о последних заказах. Барменши тут же прокричали предупреждения о скором закрытии, и люди словно сошли с ума: они усердно пробивались к стойке, чтобы успеть купить еще выпивки. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Миллион туда, миллион сюда или Занимательное бюджетирование

Госконтроль, проверяя государственный бюджет Эстонии 2020 года, нашел в нем ошибок на 365 миллионов евро. Бюджет составляло Министерство финансов, когда им руководил Мартин Хельме. Но, говорят в Минфине, такие ошибки могут обнаружиться и в бюджете этого года, поскольку при его составлении теперь используется инновационный подход. Который просто не все понимают. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Новый президент Эстонии глазами российских СМИ

В последний день лета в Рийгикогу новым президентом Эстонии был избран руководитель Эстонского национального музея Алар Карис. Это событие не обошли вниманием и российские СМИ: в основном говорили о русском языке и перспективе улучшения взаимоотношений двух стран. Читать далее...

Трагическое ДТП: причиной гибели двух подростков стал обгон

В понедельник вечером в Тартумаа в волости Камбья тяжелое ДТП, унесшее жизни 15-летней девушки и 17-летнего юноши, произошло из-за обгона. Читать далее...

ФОТО 〉 В Эстонии обнаружен редкий и самый красивый в мире гриб

В Таэваскоя, Пыльвамаа был обнаружен редкий гриб, который растет только в лесах, где человек не оставил своего разрушительного следа. Читать далее...

ФОТО 〉 Центр Таллинна перекрыли и освободили от автомобилей

На выходных, 4 и 5 сентября, на бульваре Эстония проходит мероприятие «Зеленый путь в самом сердце города», которое откроет День без автомобиля и Месячник экологичной мобильности. Его цель – повышение осведомленности горожан о дружественных к окружающей среде способах передвижения. Читать далее...

Минздрав Аргентины рассказал о побочных эффектах после «Спутника». Главное из отчета