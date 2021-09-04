Картина дня: жизнь после долгих лет заключения, проблемы с иностранной рабочей силой и свободный от машин центр Таллинна

Коронавирус выявлен у 352 жителей Эстонии, один человек скончался

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5110 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 352. Читать далее...

Проблемы Хельсинки и Таллинна с иностранной рабочей силой похожи

Мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен предложил подумать о том, чтобы объявить финскую столицу англоязычным городом. Таллиннские политики не думают, что в Эстонии следует поступить так же

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Миллион туда, миллион сюда или Занимательное бюджетирование

Госконтроль, проверяя государственный бюджет Эстонии 2020 года, нашел в нем ошибок на 365 миллионов евро. Бюджет составляло Министерство финансов, когда им руководил Мартин Хельме. Но, говорят в Минфине, такие ошибки могут обнаружиться и в бюджете этого года, поскольку при его составлении теперь используется инновационный подход. Который просто не все понимают. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Новый президент Эстонии глазами российских СМИ

В последний день лета в Рийгикогу новым президентом Эстонии был избран руководитель Эстонского национального музея Алар Карис. Это событие не обошли вниманием и российские СМИ: в основном говорили о русском языке и перспективе улучшения взаимоотношений двух стран. Читать далее...

Трагическое ДТП: причиной гибели двух подростков стал обгон

В понедельник вечером в Тартумаа в волости Камбья тяжелое ДТП, унесшее жизни 15-летней девушки и 17-летнего юноши, произошло из-за обгона. Читать далее...

ФОТО 〉 В Эстонии обнаружен редкий и самый красивый в мире гриб

В Таэваскоя, Пыльвамаа был обнаружен редкий гриб, который растет только в лесах, где человек не оставил своего разрушительного следа. Читать далее...

ФОТО 〉 Центр Таллинна перекрыли и освободили от автомобилей

На выходных, 4 и 5 сентября, на бульваре Эстония проходит мероприятие «Зеленый путь в самом сердце города», которое откроет День без автомобиля и Месячник экологичной мобильности. Его цель – повышение осведомленности горожан о дружественных к окружающей среде способах передвижения. Читать далее...

Минздрав Аргентины рассказал о побочных эффектах после «Спутника». Главное из отчета