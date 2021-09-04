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Война гулянкам ⟩ Ночных тусовщиков в Таллинне больше никто не ждет

C 1 cентября алкоголь в увеселительных заведениях можно потреблять лишь до 2 часов, на выходных - на час дольше. ФОТО: Eero Vabamägi

Отныне в Таллинне гулять до утра можно лишь три дня в году - в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня, пишет Postimees.

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"Хорошо помню один из своих первых визитов в Лондон, который пришелся на последние годы прошлого века. Тогда мы посетили и местные бары. В какой-то момент - и весьма рано, наверняка задолго до полуночи - громче музыки зазвонил колокол, сигнализируя о последних заказах", - вспоминает на страницах Postimees журналист Кристер Киви. 

"Барменши тут же прокричали предупреждения о скором закрытии, и люди словно сошли с ума: они усердно пробивались к стойке, чтобы успеть купить еще выпивки".

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