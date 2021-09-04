Война гулянкам ⟩ Ночных тусовщиков в Таллинне больше никто не ждет

"Хорошо помню один из своих первых визитов в Лондон, который пришелся на последние годы прошлого века. Тогда мы посетили и местные бары. В какой-то момент - и весьма рано, наверняка задолго до полуночи - громче музыки зазвонил колокол, сигнализируя о последних заказах", - вспоминает на страницах Postimees журналист Кристер Киви.