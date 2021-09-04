Сб, 4.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Фестиваль ЛаснаКино продолжится семейным фильмом “Гуд бай, Берлин!”

Фото иллюстративное. ФОТО: Konstantin Sednev

4 сентября в 20-30 любителей кино приглашают в цветущий общинный огород Лаагна, Выру 11, на просмотр семейной киноленты «Гуд бай, Берлин!».

14-летний Майк Клингенберг искренне считает себя скучным неудачником: он единственный в классе, кого не пригласила на свой день рождения самая красивая девочка школы Татьяна. А тут ещё одна напасть: в класс приходит новенький, некрасивый парень с непроизносимой фамилией Чихачов, которую даже преподавателю не удается прочитать с первого раза (со второго, впрочем, тоже, потому что русское Чихачёв по правилам немецкой грамматики пишется как Tschichatschow). Сажают его за одну парту с Майком.

Два неудачника на один класс – это уж слишком, рассуждает Майк. Но Андрей Чихачов по прозвищу Чик вовсе не считает, что он хуже других, и явно стремится к общению. В первый же день каникул он появляется около дома Майка на ободранной «Ниве» с предложением отправиться вдвоем в таинственную Валахию, где якобы живет его дедушка. А сначала неплохо было бы заехать на день рождения к Татьяне.

Фильм снял режиссер Фатих Акин по бестселлеру Вольфганга Неррндорфа «Чик», в переводном варианте названный «Гуд бай, Берлин», получившему широкую известность за пределами самой Германии, где он был включен в список литературы, рекомендованной к обязательному прочтению подростками.

«Фильм классный, в нем есть настоящая дружба, приключения, испытания и преодоление. Кино, несмотря на легкость и простоту сюжета, заставляет задуматься. Фильм будет интересен, пожалуй, всем, ведь в каждом из нас живет немножко бунтаря, которого иногда так хочется выпустить наружу. Берите своих подростков и приходите вместе смотреть это кино!», - рекомендует Полина Ляшева, один из организаторов фестиваля.

На площадке будут сидячие места и организаторы рекомендуют взять пледы или подушечки, чтобы наслаждаться просмотром было более комфортно и уютно. В случае дождливой погоды стоит также захватить с собой плащи и накидки, но не зонтики, чтобы не мешать другим зрителям смотреть на экран.

«В этом году мы отходим от стандартной схемы проведения кинопоказов, по которой перед фильмом проводилась дискуссия. Дискуссия будет заменена увлекательной киновикториной с призами лучшим знатокам мира кино. Призы предоставили местные жители и предприниматели, » - объясняет Полина. «Так, зрителей субботнего фильма в огороде Лаагна порадует фейерверком местный предприниматель Антон Бабенко из Tulepood».

Вход на ЛаснаКино в этом году будет по билетам, которые достанутся самым быстрым - на каждый показ доступно только 100 билетов! Бесплатные билеты можно получить на сайте Fienta. Если вам нравится то, что делают ребята из Ласнаидеи и вы хотите поддержать их, вы можете билет купить. Все полученные средства пойдут на развитие района Ласнамяэ.

Подробнее познакомиться с программой ЛаснаКино 2021 и следить за новостями удобно в Facebook.

ЛаснаКино организовано НКО Ласнаидея при поддержке Посольства Федеративной Республики Германии в Таллинне, Эстония и Районной управы Ласнамяэ.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back