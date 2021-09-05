Молодежный работник: "Они говорят, это не наркотики, это аптека"
В первом в этом сезоне выпуске передачи "Своя правда" речь пойдет об использовании рецептурных препаратов в качестве наркотиков.
В первом в этом сезоне выпуске передачи "Своя правда" речь пойдет об использовании рецептурных препаратов в качестве наркотиков.
Оказывается, что среди современной молодежи все большую популярность набирает смесь кодеина и "ксанакса", которую молодые люди приобретают в специализированных группах в социальных сетях. Подростки называют это "аптекой" и не считают подобные смеси наркотиками.
В передаче примут участие родные и близкие погибшего от употребления этой смеси молодого человека, психологи, врачи, полицейские и другие. По словам молодежного работника Александра Арабкина, употребление этой смеси и других подобных - явление очень частое.
«Аптека - это просто модное слово такое, и когда подростки говорят: "да нет, это не наркотики, это аптека", это, скорее, такой прикол над взрослыми, - считает молодежный работник. - На самом деле все понимают, что это запрещенные вещества и что это наркотики. Но в принципе, отношение подростков к наркотикам отличается от отношения взрослых. До того, как я пришел сюда, я провел опрос в Инстаграме и спросил своих подростков. Они сказали, что знают о существовании подобных наркотических смесей. И самая большая проблема - это разрыв между знаниями родителей и знаниями детей. Дети знают об этих препаратах гораздо больше, чем их родители».
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Наркотики по рецепту" уже в этот понедельник, 6 сентября, в 20:25 на телеканале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.