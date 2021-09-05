Молодежный работник: "Они говорят, это не наркотики, это аптека"

«Аптека - это просто модное слово такое, и когда подростки говорят: "да нет, это не наркотики, это аптека", это, скорее, такой прикол над взрослыми, - считает молодежный работник. - На самом деле все понимают, что это запрещенные вещества и что это наркотики. Но в принципе, отношение подростков к наркотикам отличается от отношения взрослых. До того, как я пришел сюда, я провел опрос в Инстаграме и спросил своих подростков. Они сказали, что знают о существовании подобных наркотических смесей. И самая большая проблема - это разрыв между знаниями родителей и знаниями детей. Дети знают об этих препаратах гораздо больше, чем их родители».