Веб-констебль: сообщить полиции - это значит не сдать, а помочь

Оказывается, что среди современной молодежи все большую популярность набирает смесь кодеина и "Ксанакса", которую молодые люди приобретают в специализированных группах в социальных сетях. Подростки называют это "аптекой" и не считают подобные смеси наркотиками.

В передаче примут участие родные и близкие погибшего от употребления этой смеси молодого человека, психологи, врачи, полицейские и другие. Веб-констебль Яна Фролова-Алферьев призвала молодых людей сообщать в полицию о том, если их друг употребляет запрещенные препараты.

«Мы все говорим: "Если твой друг сел пьяным за руль - останови его!" Если мы говорим о детях - сообщи о нуждающемся в помощи ребенке. Это не "сдать", это помочь! У полиции первая задача не наказать, а помочь. Мы активно используем метод "Чистое будущее". Это означает, что если ребенок признается в употреблении наркотиков, то ему предлагается участие в реабилитационной программе, а не наказание, - подчеркнула веб-констебль. - Сообщите, чтобы помочь».