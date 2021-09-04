Эксперимент Postimees ⟩ Число антител у привитых AstraZeneca и Pfizer различается порой в 20 раз

«Мы заметили, что в целом количество антител выше у молодых людей», - отмечает Пауль Наабер.

Однако профессор молекулярной биологии Мадис Метсис утверждает, что, поскольку практически никакая вакцина не может обеспечить стерилизующий иммунитет, количество антител не имеет значения. Важно чтобы их было хотя бы немного, чтобы дать основу для синтеза новых антител.

«Начало короны - медленная стадия. Теперь все зависит от того, насколько далеко может развиться инфекция при существующем низком титре антител, - объясняет Метсис. - Конечно, чем ниже исходный уровень, тем дальше она [корона] может развиваться. В этом смысле большее число лучше».

Не исключено, что количество антител время от времени возрастает, как бы само по себе, что при отсутствии других симптомов может быть признаком заболевания, предотвращаемого антителами.

«Если у человека много антител в организме, это может означать повторный контакт с вирусом, что, в свою очередь, отражает постоянную стимуляцию иммунной системы живым вирусом», - говорит врач Айно Рыым.

Важная часть защиты остается за Т-клетками

Однако все специалисты согласны с тем, что в дополнение к антителам важен клеточный иммунитет, и профессор Петерсон отдельно отмечает врожденный иммунитет, основанный на сигнальных белках, называемых интерферонами, число которыех, к сожалению, уменьшается с возрастом, а также с ухудшением общего состояния здоровья.

«Т-клетки, которые отвечают за клеточный иммунитет, убивают клетки, инфицированные вирусом, и помогают избавиться от вируса. Для их активации требуется время, но они помогают предотвратить серьезные заболевания. Кроме того, они одинаково хорошо действуют против всех штаммов вируса», - говорит профессор Кисанд.

Однако сказать, какая вакцина обеспечивает лучший клеточный иммунитет, пока трудно, если не невозможно.

«Насколько я понимаю, мРНК-вакцины обеспечивают лучший гуморальный ответ (антитела), а аденовирусные векторные вакцины обеспечивают лучший клеточный иммунитет», - передает профессор Лутсар месседж, который должен понравиться тем, кто вакцинирован Janssen или AstraZeneca.

Профессор Кисанд выбирает золотую середину: «И векторные вакцины, и мРНК-вакцины вызывают Т-клеточный ответ. На данный момент сравнительных исследований еще мало, поэтому трудно считать, что одна лучше другой».

А заведующая отделением инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы Пилле Мяртин говорит, что активность или наличие клеточного иммунного ответа невозможно измерить никакими методами.

Что же, если вообще что-либо, означает быстрое уменьшение количества антител с точки зрения потребности в третьей дозе?

Профессор Меритс уверен: "Глядя на результаты вакцинации сотрудников офиса Postimees, становится очевидным, что потребность в третьей дозе после курса вакцинации (две дозы) или болезни (что идентично вакцинации) по-прежнему целесообразна для достижения наилучшей защиты".

Министерство социальных дел планирует принять решение после получения последних результатов исследований в середине сентября, но в приоритетном порядке третья доза будет выдана врачам и группам риска.

Профессор Пярт Петерсон не считает, что всем вакцинированным следует спешно измерять уровень своих антител и на этом основании требовать третью дозу для душевного спокойствия. "С точки зрения общества это не проблема, если Юри или Мари кашляют в течение недели. У всех нас иногда бывает кашель", - говорит он.