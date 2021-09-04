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  • Число антител у привитых AstraZeneca и Pfizer различается порой в 20 раз
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Эксперимент Postimees ⟩ Число антител у привитых AstraZeneca и Pfizer различается порой в 20 раз

  • Postimees попросил Synlab измерить антитела у вакцинированных сотрудников
  • Уровень антител у привитых AstraZeneca и Pfizer различался в 20 раз
  • Есть разногласия насчет того, стоит ли измерять вирусоустойчивость в антителах
29 августа сотрудники Postimees дали работникам Synlab измерить уровень антител в своей крови. ФОТО: Eero Vabamägi

В Эстонии давно подчеркивается, что все разрешенные коронавакцины обеспечивают одинаково хорошую защиту от серьезного протекания болезни. Однако эти вакцины, почему-то, производят очень разные количества антител. Об этом свидетельствует проведенный нами совместно с Synlab эксперимент по исследованию крови более полусотни сотрудников концерна Postimees.

Мы собирали пробы венозной крови в здании Postimees 29 августа с помощью медсестер, интерес был большой. Вскоре после полуночи результаты были получены.

При оценке чисел важно знать, что тест, используемый в Synlab, например, считает, что антитела присутствуют, если в образце крови обнаружено не менее 50 расчетных единиц антител, или AU.

У шести человек, вакцинированных однократной дозой вакцины Janssen, средний уровень антител в крови составлял 312 AU (минимум - 103, максимум - 861, медианное значение - 151).

У 11 сотрудников концерна Postimees, которые были вакцинированы двойной дозой AstraZeneca (эта вакцина, как и Janssen, основана на аденовирусном векторе), AU был чуть выше - в среднем 539 (минимум - 163, максимум - 1559, медиана - 421).

И все же, этого, вроде бы, мало. Например, согласно исследованию Synlab, Курессаареской больницы и Тартуского университета, у переболевших коронавирусом в среднем уровень антител составляет 1532, хотя средние результаты зависят от индивидуальных особенностей человека и времени взятия пробы, говорит руководитель отделения инфекционных заболеваний Synlab Пауль Наабер.

Напротив, 22 человека, получившие две дозы вакцины Pfizer, основанной на новейшей технологии мРНК, явно имели наибольшее количество антител: в среднем 11 886 единиц (минимум - 477, максимум - 31 374 или больше, медиана - 7 772).

Более того, у десяти человек, которые болели во время пандемии (подтверждено ПЦР-тестом) и получили затем дополнительную вакцину Pfizer, показатель порой выходил за пределы шкалы: в среднем 21 340 AU (минимум - 2 299, максимум - более 40 000, медиана - 12 605).

В общем случае после болезни вводилась одна доза вакцины, но был и обратный случай: в августе у одного реципиента вакцины Pfizer был диагностирован коронавирус. Правда, болезнь протекала очень легко(«Небольшой насморк, ватная голова»). Его уровень AU на момент взятия пробы составлял 40 000 или больше.

У одного человека, вакцинированного Moderna, уровень антител составлял 3 910 AU, в то время как у двух переболевших, которые не были впоследствии вакцинированы, было всего 500 и 70 единиц соответственно.

Конечно, основываясь на небольшой случайной выборке и результатах «измерения от бедра» (то есть без использования данных, полученных одновременно после вакцинации и/или заболевания), нельзя утверждать о достоверности научного исследования, но профессор вирусологии Андрес Меритс признает, что эксперимент Postimees согласуется с проведенным в Бельгии исследованием, опубликованным журналом JAMA Американской медицинской ассоциации в конце августа.

В этом исследовании, где использовалась совершенно другая шкала расчетных единиц, нежели у Synlab, - поэтому результаты, как это часто бывает для AU, нельзя однозначно сопоставить - был сделан вывод, что большинство антител вырабатывается при введении вакцины Moderna вслед за перенесенной болезнью (10 708 AU); далее следует комбинация "перенесенная болезнь плюс вакцина Pfizer" (8 174 AU). Двойная доза вакцины Moderna дала в бельгийском исследовании 2 881 AU, а двойная вакцина Pfizer - 1108 AU.

Исходя из материалов научной прессы, профессор Меритс оценивает эффективность следующим образом: Moderna > Pfizer > AstraZeneca > Janssen.

Остается важный вопрос, нужно ли вообще определять количество антител.

«Я не знаю, почему люди так стараются это выяснить. У меня есть друзья из врачей, которые вообще не проверяли свои антитела », - говорит профессор вирусологии Ирья Лутсар, считающая, что знание своего титра антител только вызывает замешательство, тревогу и беспокойство и никому не нужно в нынешней ситуации.

Антитела = защита? Да! Но нет! Но да!

Ни одна из эстонских больниц, с которыми связался Postimees, не изучала, сколько антител было у попадавших к ним на лечение вакцинированных. Это не имеет значения, потому что это не меняет потребности в лечении, и болезнь, безусловно, повышает уровень антител, поэтому неизвестно, сколько их было на момент заражения. Но коррелирует ли высокий уровень антител с защитой от вируса?

Профессор молекулярной иммунологии Тартуского университета Пярт Петерсон видит задачу антител в предотвращении связывания вирусного шиповидного белка с клетками человека: вирус нейтрализуется, и человек остается незараженным.

В представлении журналиста коронавирус начинает выглядеть как враждебный космический корабль, покрытый шипами, который незаметно пробирается через пустоту к человеческим клеткам, чтобы состыковаться с ними и начать размножаться. Если антителам раньше удастся уцепиться за края шиповидных белков, столкновение может вообще провалиться.

Представление об антителах как о храбрых охранниках, которые принимают удар вируса на себя, подтверждается результатами исследования профессора вирусологии Меритса, который в лаборатории научно определил уровень антител, то есть объяснил, сколько микролитров вирусных частиц инактивируют сыворотку крови.

«Мой титр антител, например, был 1: 2000. Это означает, что для уничтожения 100 инфекционных вирусных частиц мою сыворотку крови можно разбавить в 2000 раз», - говорит он, подчеркивая, что такой эксперимент требует много времени и, вероятно, является громоздким и дорогостоящим для массового тестирования.

Насколько хорошо нейтрализующие антитела работают на практике, зависит как от их качества (а, по словам Петерсона, у каждого человека вырабатываются несколько разные антитела), так и от их количества.

«Вообще говоря, антитела - лучшее, что у нас есть, чтобы показать, защищен ли человек от инфекции или нет», - заключает профессор Петерсон.

Однако врач по инфекционному контролю Ида-Таллиннской центральной больницы Айно Рыым считает: «По количеству антител в организме человека невозможно оценить силу его иммунной защиты. Это может зависеть от общей силы иммунной системы человека, возраста пациента, количества вируса и многих других факторов».

Профессор клеточной иммунологии Кай Кисанд отмечает дополнительный факт, что у вакцинированных людей нет антител в слизистой оболочке носа, откуда обычно проникает вирус, передающийся по воздуху. Таким образом, вирус все еще может в некоторой степени действовать в организме.

«Об этом было известно во время разработки вакцин», - говорит Кисанд, отмечая, что вакцины тем не менее очень эффективны в защите от тяжелого протекания заболевания, поскольку это было первоначальной целью вакцин.

«Антитела, вырабатываемые вакцинами, присутствуют в кровотоке, слюне и легких», - говорит Кисанд, но отмечает, что антитела обладают высокой специфичностью: «Если вирус мутирует, их защита может быть снижена».

Профессор вирусологии Ирья Лутсар также придерживается мнения, что до сих пор не обнаружено маркера, который коррелировал бы с иммунитетом.

Профессор вирусологии Андрес Меритс снова признает, что уровень AU указывает на количество антител, распознающих вирус, что, в свою очередь, связано с количеством антител, уничтожающих вирус. «Другими словами, представление об иммунной защите при определении AU все же существует».

Меритс подчеркивает, что в сто раз меньше антител не означает в сто раз более слабую защиту: «Если на вас нападают сто врагов, не имеет большого значения, тысяча вас, десять тысяч или сто тысяч. Проблемы возникают при большом количестве врагов. Именно это и случилось со штаммом "дельта" - этого врага в десять раз больше, чем предыдущих. "Дельта" размножается быстрее, и дозы, попадающие в организм, больше, и поэтому иммунная система человека чаще не справляется».

К сожалению, уровни антител начинают быстро падать после вакцинации (данные Synlab показывают, что уровни антител самые высокие у вакцинированных через неделю после второй дозы Pfizer: в среднем 24 534 AU/мл при использовании теста Эбботта на SARS-CoV-2 IgG QN). По словам доктора Пауля Наабера, скорость снижения индивидуальна, но «если количество антител увеличивалось быстро и первичный уровень после вакцинации очень высок, снижение происходит быстрее».

Быстро пришло, быстро ушло

Эксперимент Postimees также показал, что один человек, вакцинированный Pfizer, потерял более 10 000 антител всего за несколько недель (оба теста проводились в одной лаборатории с использованием одной и той же методологии).

В научной статье «Динамика ответа антител на вакцину BNT162b2 через шесть месяцев» Пауля Наабера, Пярта Петерсона и других авторов, которая вскоре будет опубликована в региональной европейской версии журнала The Lancet, доказывается, что у тех, кто, к примеру, был вакцинирован Pfizer, через шесть месяцев после вакцинации остается лишь от 2 до 25 процентов (в среднем - 7%) антител по сравнению с пиковым значением. Это согласуется с недавним крупномасштабным исследованием, проведенным в Великобритании, которое показывает, что эффективность вакцины в предотвращении инфекций и болезней со временем снижается.

Профессор Кисанд отмечает, что снижение эффективности было медленнее в случае AstraZeneca, и, по-видимому, через четыре-пять месяцев после окончания курса эффективность Pfizer и AstraZeneca сравнялась.

Здесь следует отметить, что у участников эксперименте Postimees после курса Pfizer прошло в среднем от одного до двух месяцев с момента второй инъекции, тогда как у вакцинированных AstraZeneca и Janssen с момента вакцинации прошло в среднем от двух до трех месяцев.

Сотрудники медиаконцерна, привитые AstraZeneca, также были самыми возрастными (в среднем 47 лет), в то время как возраст получателей вакцины Pfizer и вакцины Janssen составлял в среднем 35 лет. Средний возраст переболевших и вакцинированных Pfizer составлял 32 года.

«Мы заметили, что в целом количество антител выше у молодых людей», - отмечает Пауль Наабер.

Однако профессор молекулярной биологии Мадис Метсис утверждает, что, поскольку практически никакая вакцина не может обеспечить стерилизующий иммунитет, количество антител не имеет значения. Важно чтобы их было хотя бы немного, чтобы дать основу для синтеза новых антител.

«Начало короны - медленная стадия. Теперь все зависит от того, насколько далеко может развиться инфекция при существующем низком титре антител, - объясняет Метсис. - Конечно, чем ниже исходный уровень, тем дальше она [корона] может развиваться. В этом смысле большее число лучше».

Не исключено, что количество антител время от времени возрастает, как бы само по себе, что при отсутствии других симптомов может быть признаком заболевания, предотвращаемого антителами.

«Если у человека много антител в организме, это может означать повторный контакт с вирусом, что, в свою очередь, отражает постоянную стимуляцию иммунной системы живым вирусом», - говорит врач Айно Рыым.

Важная часть защиты остается за Т-клетками

Однако все специалисты согласны с тем, что в дополнение к антителам важен клеточный иммунитет, и профессор Петерсон отдельно отмечает врожденный иммунитет, основанный на сигнальных белках, называемых интерферонами, число которыех, к сожалению, уменьшается с возрастом, а также с ухудшением общего состояния здоровья.

«Т-клетки, которые отвечают за клеточный иммунитет, убивают клетки, инфицированные вирусом, и помогают избавиться от вируса. Для их активации требуется время, но они помогают предотвратить серьезные заболевания. Кроме того, они одинаково хорошо действуют против всех штаммов вируса», - говорит профессор Кисанд.

Однако сказать, какая вакцина обеспечивает лучший клеточный иммунитет, пока трудно, если не невозможно.

«Насколько я понимаю, мРНК-вакцины обеспечивают лучший гуморальный ответ (антитела), а аденовирусные векторные вакцины обеспечивают лучший клеточный иммунитет», - передает профессор Лутсар месседж, который должен понравиться тем, кто вакцинирован Janssen или AstraZeneca.

Профессор Кисанд выбирает золотую середину: «И векторные вакцины, и мРНК-вакцины вызывают Т-клеточный ответ. На данный момент сравнительных исследований еще мало, поэтому трудно считать, что одна лучше другой».

А заведующая отделением инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы Пилле Мяртин говорит, что активность или наличие клеточного иммунного ответа невозможно измерить никакими методами.

Что же, если вообще что-либо, означает быстрое уменьшение количества антител с точки зрения потребности в третьей дозе?

Профессор Меритс уверен: "Глядя на результаты вакцинации сотрудников офиса Postimees, становится очевидным, что потребность в третьей дозе после курса вакцинации (две дозы) или болезни (что идентично вакцинации) по-прежнему целесообразна для достижения наилучшей защиты".

Министерство социальных дел планирует принять решение после получения последних результатов исследований в середине сентября, но в приоритетном порядке третья доза будет выдана врачам и группам риска.

Профессор Пярт Петерсон не считает, что всем вакцинированным следует спешно измерять уровень своих антител и на этом основании требовать третью дозу для душевного спокойствия. "С точки зрения общества это не проблема, если Юри или Мари кашляют в течение недели. У всех нас иногда бывает кашель", - говорит он.

Эстония медлит с решением о бустерных дозах

Кярт Сыбер ФОТО: Erakogu

Советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер говорит, что экспертная комиссия по иммунопрофилактике, состоящая из экспертов по иммунизации, рекомендовала дождаться получения в сентябре научных данных и только после этого принимать решение.

Однако весьма вероятно, что в ближайшем будущем потребуются дополнительные дозы для лиц с ослабленным иммунитетом. Пожилым людям в лечебных учреждениях может потребоваться бустерная доза раньше, чем где-либо еще.

Почему нельзя самому при желании купить третью дозу вакцины?

Во-первых, мощности производителей вакцин уже покрыты договорами купли-продажи, а перепродавцам негде купить вакцину.

Во-вторых, невозможно продавать дозы, которые государство уже закупило, потому что принцип заключается в том, что государство не имеет права взимать плату за вакцину, закупаемую государством- она должна предоставляться бесплатно.

Кроме того, у нас есть как минимум 200 000 человек, в том числе 30 процентов людей старше 60 лет, которые еще не были вакцинированы. Согласно оценке Министерства социальных дел, чтобы уменьшить заболеваемость в тяжелой форме, сохранить пропускную способность больничной сети и смягчить ограничения, они должны быть вакцинированы в первую очередь.

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