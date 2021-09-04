Эксперимент Postimees ⟩ Число антител у привитых AstraZeneca и Pfizer различается порой в 20 раз
- Postimees попросил Synlab измерить антитела у вакцинированных сотрудников
- Уровень антител у привитых AstraZeneca и Pfizer различался в 20 раз
- Есть разногласия насчет того, стоит ли измерять вирусоустойчивость в антителах
В Эстонии давно подчеркивается, что все разрешенные коронавакцины обеспечивают одинаково хорошую защиту от серьезного протекания болезни. Однако эти вакцины, почему-то, производят очень разные количества антител. Об этом свидетельствует проведенный нами совместно с Synlab эксперимент по исследованию крови более полусотни сотрудников концерна Postimees.