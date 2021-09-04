Больницы юга Эстонии вынуждены снова открывать Covid-отделения

"Всего у нас 29 очагов, больных в них - 471. Беспокойство вызывают очаги в домах попечения, их у нас всего шесть и во всех них инфекцию занес работник, заразившийся в семейном кругу. Показатель распространения коронавируса в Южной Эстонии сейчас 1,2, поэтому в ближайшие дни ждем, что число больных увеличится", - сообщила руководитель Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийя Лухт.