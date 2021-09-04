Больницы юга Эстонии вынуждены снова открывать Covid-отделения
Из-за роста числа заражений коронавирусом в Южной Эстонии больницы снова открыли специальные отделения для нуждающихся в медицинской помощи, пишет Rus.ERR.
Из-за роста числа заражений коронавирусом в Южной Эстонии больницы снова открыли специальные отделения для нуждающихся в медицинской помощи, пишет Rus.ERR.
"Всего у нас 29 очагов, больных в них - 471. Беспокойство вызывают очаги в домах попечения, их у нас всего шесть и во всех них инфекцию занес работник, заразившийся в семейном кругу. Показатель распространения коронавируса в Южной Эстонии сейчас 1,2, поэтому в ближайшие дни ждем, что число больных увеличится", - сообщила руководитель Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийя Лухт.
Член правления Южно-Эстонской больницы Арви Васк сказал, что они вынуждены были открыть снова спецотделение на восемь койко-мест для пациентов с коронавирусом.
Руководитель Пыльваской больницы Маргот Бергманн сказал, что у них COVID-отделение рассчитано на 18 койко-мест, и, по состоянию на утро субботы, свободными были две койки.