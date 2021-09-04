Судьба "таллиннского Голливуда" выяснится уже в сентябре
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Исполнительный директор Tallinn Film Wonderland Грен Ноорметс в прямом эфире Postimees выразил надежду, что, если комиссия по культуре добавит Таллиннский киногородок в список общенациональных культурных объектов, строительство городка сможет начаться уже в этом году. «Мы мечтаем, о том, чтобы в этом году ковш экскаватора начал рыть землю, а в следующем году можно было перерезать ленточку», - отметил он.