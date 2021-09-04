Судьба "таллиннского Голливуда" выяснится уже в сентябре

В мае этого года в Рийгикогу прошел первое чтение рейтинг общенациональных культурных объектов, который на данный момент включает четыре объекта. Председатель парламентской комиссии по культуре Ааду Муст заверил Postimees, что действительно были мысли добавить киногородок в список важных культурных объектов. «Закон этому не мешает - количество объектов в списке не ограничено. В кулуарах также говорят, что добавление некоторых объектов может затянуться (из-за согласований или разрешений). Именно поэтому была озвучена идея киногородка», - сказал Муст.

Добавить кинокампус в рейтинг культурных объектов национального значения технически возможно , так как в проект были внесены поправки, и две из них предполагают, что в список следует добавить кинокампус. В то же время Ааду Муст отметил, что не может одобрить включение городка в список, поскольку это не обсуждалось в комиссии по культуре.

По словам председателя, предложение поступило от оппозиции. «И поскольку я и член комиссии по культуре Хейди Пурга принадлежим к коалиции и считаем, что это хорошая идея, похоже, что предложение может даже быть принято», - выразил надежду Ааду Муст. В этом месяце комиссия по культуре рассмотрит предложения о внесении поправок.

Пять лет усилий могут принести плоды

С 2016 года Грен Ноорметс работает над тем, чтобы Таллиннский город кино все же появился. "На самом деле, мы еще не лоббировали его. Мы просто поговорили с людьми, от которых зависит реализация киногородка», - сказал он.

Ноорметс подтвердил, что за пять лет он потратил не так много времени, обивая пороги ключевых лиц. «Конечно, были и звонки и встречи, но гораздо реже, чем можно было бы подумать», - признал руководитель проекта кинокампуса.

Gren Noormets. ФОТО: Andres Haabu

Директор Tallinn Film Wonderland пока не ощущает прорыва в осуществлении идеи строительства городка. «Причина в том, что я не встречал чьего-либо противостояния. Скорее, идею одобряли и признавали, что киногородк должен быть построен», - пояснил Грен, добавив, что проблема скорее в финансировании.

Ноорметс считает, что включение кинокампуса в число общенациональных культурных объектов является наиболее подходящим способом как для коалиции, так и для оппозиции, профинансировать кинокампус.

Первый этап строительства Таллиннского киногородка обойдется в 14 миллионов евро. «Следующие этапы добавятся потом, но, да, первое здание с тремя студиями и вспомогательными помещениями может быть завершено за 14 миллионов. Это весенние цены, с тех пор цены на строительство выросли», - сказал он. Ноорметс получил подтверждение от экспертов, что цены на строительство могут отличаться на плюс-минус 10% от первоначально рассчитанной суммы.