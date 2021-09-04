Сб, 4.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Судьба "таллиннского Голливуда" выяснится уже в сентябре

  • Политики согласны, что киностудия нужна, но это вопрос денег
  • С весны цена строительства могла вырасти на 10%
  • Кинокампус выведет эстонский кинематограф на новый уровень
Будущее местоположение кинокампуса на Пальяссааре. ФОТО: Madis Veltman

Исполнительный директор Tallinn Film Wonderland Грен Ноорметс в прямом эфире Postimees выразил надежду, что, если комиссия по культуре добавит Таллиннский киногородок в список общенациональных культурных объектов, строительство городка сможет начаться уже в этом году. «Мы мечтаем, о том, чтобы в этом году ковш экскаватора начал рыть землю, а в следующем году можно было перерезать ленточку», - отметил он.

В мае этого года в Рийгикогу прошел первое чтение рейтинг общенациональных культурных объектов, который на данный момент включает четыре объекта. Председатель парламентской комиссии по культуре Ааду Муст заверил Postimees, что действительно были мысли добавить киногородок в список важных культурных объектов. «Закон этому не мешает - количество объектов в списке не ограничено. В кулуарах также говорят, что добавление некоторых объектов может затянуться (из-за согласований или разрешений). Именно поэтому была озвучена идея киногородка», - сказал Муст.

Добавить кинокампус в рейтинг культурных объектов национального значения технически возможно , так как в проект были внесены поправки, и две из них предполагают, что в список следует добавить кинокампус. В то же время Ааду Муст отметил, что не может одобрить включение городка в список, поскольку это не обсуждалось в комиссии по культуре.

По словам председателя, предложение поступило от оппозиции. «И поскольку я и член комиссии по культуре Хейди Пурга принадлежим к коалиции и считаем, что это хорошая идея, похоже, что предложение может даже быть принято», - выразил надежду Ааду Муст. В этом месяце комиссия по культуре рассмотрит предложения о внесении поправок.

Пять лет усилий могут принести плоды

С 2016 года Грен Ноорметс работает над тем, чтобы Таллиннский город кино все же появился. "На самом деле, мы еще не лоббировали его. Мы просто поговорили с людьми, от которых зависит реализация киногородка», - сказал он.

Ноорметс подтвердил, что за пять лет он потратил не так много времени, обивая пороги ключевых лиц. «Конечно, были и звонки и встречи, но гораздо реже, чем можно было бы подумать», - признал руководитель проекта кинокампуса.

Gren Noormets. ФОТО: Andres Haabu

Директор Tallinn Film Wonderland пока не ощущает прорыва в осуществлении идеи строительства городка. «Причина в том, что я не встречал чьего-либо противостояния. Скорее, идею одобряли и признавали, что киногородк должен быть построен», - пояснил Грен, добавив, что проблема скорее в финансировании.

Ноорметс считает, что включение кинокампуса в число общенациональных культурных объектов является наиболее подходящим способом как для коалиции, так и для оппозиции, профинансировать кинокампус.

Первый этап строительства Таллиннского киногородка обойдется в 14 миллионов евро. «Следующие этапы добавятся потом, но, да, первое здание с тремя студиями и вспомогательными помещениями может быть завершено за 14 миллионов. Это весенние цены, с тех пор цены на строительство выросли», - сказал он. Ноорметс получил подтверждение от экспертов, что цены на строительство могут отличаться на плюс-минус 10% от первоначально рассчитанной суммы.

Таллинн готов профинансировать проект при условии, что киногородок погасит сумму в течение 16 лет. «Таллинн был с нами с самого начала. Если поступит финансирование на объекты культурного значения национального значения, мы сможем выплатить городу деньги быстрее, чем было первоначально согласовано», - подтвердил Ноорметс.

В киногородке можно будет устраивать взрывы и вызывать дождь

Ноорметс сообщил, что первое главное здание изначально будет включать три студии. «Одна - 1300 квадратных метров, другая - немногим более 800, а третья - немногим более 500 квадратных метров», - сказал он.

Одна из особенностей спроектированной студии - высота потолков 14 метров. «Это позволит спускать воду сверху, так что, когда капли достигнут лица актера, все это благодаря аэродинамике будет выглядеть как настоящий дождь», - сказал Ноорметс.

Комплекс будет учитывать требовательные условия как в студии (чувствительность к звуку и вибрации, проходы, зеленый экран и т.д.), так и с точки зрения подготовки к съемкам (декорации, подсобные помещения и т.п.).

«Кинопроцесс очень требователен, например, в плане звукоизоляции и вибрации», - пояснил он.

Иллюстративный план ФОТО: Tallinn Film Wonderland

Киногородок помог бы вывести творчество на новый уровень и позволил делать то, что в Эстонии до сих пор было невозможным. «Можно будет создавать, например, контролируемые взрывы или даже дождь», - сказал Ноорметс, добавив, что новые условия позволят нам, к примеру, снимать научно-фантастические фильмы и ужасы.

По словам Ноорметса, также важно, чтобы во всех трех студиях можно было заниматься разными проектами. «Людям, которые перемещаются между студиями и вспомогательными помещениями, не нужно будет контактировать друг с другом», - сказал он, добавив, что это особенно полезно во время пандемии.

Помимо студий, в городке будет административный корпус с гримерными, костюмерными, производственными и переговорными комнатами.

Грен Ноорметс на фоне будущего кинокампуса ФОТО: Sander Ilvest

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back