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  • Полиция: пропавший 59-летний мужчина найден

Полиция: пропавший 59-летний мужчина найден

Полиция. ФОТО: Urmas Luik

Полиция просила помощи в поисках 59-летнего Юллара, который 3 сентября вечером в Ряпина уехал из дома на велосипеде и не вернулся. Он мог нуждаться в помощи по состоянию здоровья.

Юллар не выходил на связь с родственниками с четверга. Последний раз его видели 4 сентября около полудня в Выру.

В воскресенье, 5 сентября, пресс-служба полиции сообщила, что Юллар сегодня утром сам пришел домой. С ним все в порядке. 

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