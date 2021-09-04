Полиция: пропавший 59-летний мужчина найден
Полиция просила помощи в поисках 59-летнего Юллара, который 3 сентября вечером в Ряпина уехал из дома на велосипеде и не вернулся. Он мог нуждаться в помощи по состоянию здоровья.
Полиция просила помощи в поисках 59-летнего Юллара, который 3 сентября вечером в Ряпина уехал из дома на велосипеде и не вернулся. Он мог нуждаться в помощи по состоянию здоровья.
Юллар не выходил на связь с родственниками с четверга. Последний раз его видели 4 сентября около полудня в Выру.
В воскресенье, 5 сентября, пресс-служба полиции сообщила, что Юллар сегодня утром сам пришел домой. С ним все в порядке.