Сб, 4.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция просит помощи в поисках пропавшего 59-летнего мужчины

Полиция просит помощи в поисках пропавшего 59-летнего мужчины

59-летний Юллар ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция разыскивает 59-летнего Юллара, который вчера вечером в Ряпина уехал из дома на велосипеде и не вернулся. Мужчина может нуждаться в помощи по состоянию здоровья.

Юллар не выходил на связь с родственниками с четверга. Последний раз его видели сегодня около полудня в Выру, где он может находиться до сих пор. У Юллара при себе нет ни телефона, ни денег.

Рост Юллара - 179 см, телосложение плотное. У него седые волосы и борода. На Юлларе была зеленая рубашка, черная флисовая кофта и спортивные штаны, на ногах - светлые тенниски.

Полиция связалась с близкими Юллара и проверила его возможное местонахождение, но пока найти мужчину не удалось. Полиция продолжает поиски и просит всех, кто видел Юллара, незамедлительно сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back