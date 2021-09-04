Полиция просит помощи в поисках пропавшего 59-летнего мужчины
Полиция разыскивает 59-летнего Юллара, который вчера вечером в Ряпина уехал из дома на велосипеде и не вернулся. Мужчина может нуждаться в помощи по состоянию здоровья.
Полиция разыскивает 59-летнего Юллара, который вчера вечером в Ряпина уехал из дома на велосипеде и не вернулся. Мужчина может нуждаться в помощи по состоянию здоровья.
Юллар не выходил на связь с родственниками с четверга. Последний раз его видели сегодня около полудня в Выру, где он может находиться до сих пор. У Юллара при себе нет ни телефона, ни денег.
Рост Юллара - 179 см, телосложение плотное. У него седые волосы и борода. На Юлларе была зеленая рубашка, черная флисовая кофта и спортивные штаны, на ногах - светлые тенниски.
Полиция связалась с близкими Юллара и проверила его возможное местонахождение, но пока найти мужчину не удалось. Полиция продолжает поиски и просит всех, кто видел Юллара, незамедлительно сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.