Жена Валерия Карпина - об игре сборной: наверное, это не то, что мы ожидали увидеть

Сегодня сборная России во втором матче под руководством Валерия Карпина одержала первую победу, одолев на выезде киприотов. После игры «РБ Спорт» связался с супругой тренера.

- Как вам игра? По результату вопросов нет, но в концовке команда явно подсела.

- Я, конечно, не эксперт, не мне судить, но да, это, наверное, не то, что мы ожидали увидеть. Главное, что одержали победу. Надо уже думать о следующем матче и готовиться к нему. Поздравила ли Валерия Георгиевича? Еще нет, на эмоциях еще даже не успела ему написать.

- Показалось, что на стадионе было больше российских болельщиков, чем киприотов...

- На самом деле супер. Буквально вчера узнали, что наших болельщиков даже не набирается на выделенную квоту, и я переживала, что вообще никого не будет. Но наших действительно было очень много и они так громко скандировали. В этом плане все было неожиданно отлично.

- Если Россия выйдет в финальную часть чемпионата мира, готовы написать песню и посвятить ее Валерию Георгиевичу и команде?