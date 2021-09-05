В Турции 116-летняя женщина вылечилась от Covid-19
В Турции 116-летняя женщина вылечилась от Covid-19, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на информационное агентство Demiroren.
В Турции 116-летняя женщина вылечилась от Covid-19, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на информационное агентство Demiroren.
Айсе Каратай, которая родилась в Османской империи в то время, когда данные о рождении почти не регистрировались, провела три недели в отделении интенсивной терапии больницы Эскишехир, а теперь была переведена в обычную палату и чувствует себя хорошо, рассказал ее сын Ибрагим агентству.
По его словам, женщина получил разовую дозу вакцины Sinovac, которая была разработана в Китае, и предположительно заразилась от какого-то члена семьи.
В феврале этого года французские СМИ сообщили, что французская монахиня, сестра Андре или Лисила Радон, которая считается самой старой женщиной в Европе и второй по возрасту в мире, заразилась новым коронавирусом незадолго до своего 117-го рождения. Ее болезнь протекала бессимптомно, но в доме престарелых в Тулоне, где она живет, вирус был обнаружен у 81 из 88 человек, а Covid-19 унес десять жизней.