В Турции 116-летняя женщина вылечилась от Covid-19

Айсе Каратай, которая родилась в Османской империи в то время, когда данные о рождении почти не регистрировались, провела три недели в отделении интенсивной терапии больницы Эскишехир, а теперь была переведена в обычную палату и чувствует себя хорошо, рассказал ее сын Ибрагим агентству.

"Моя мать заболела в возрасте 116 лет и пролежала в отделении интенсивной терапии три недели. Ей становится лучше", - говорит он.

По его словам, женщина получил разовую дозу вакцины Sinovac, которая была разработана в Китае, и предположительно заразилась от какого-то члена семьи.