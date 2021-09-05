Коронавирус выявлен у 255 жителей Эстонии, скончались четверо

Коронавирус выявлен у 255 жителей Эстонии, скончались четвероДополнено!
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3194 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 255.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3194 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 255.
Среди новых заразившихся 191 человек не прошли вакцинацию. У 64 заразившихся курс вакцинации был завершен.
По данным на 5 сентября, в стационарном лечении из-за COVID-19 нуждаются 127 человек. Всего в больницах 142 человека с коронавирусом, из которых 114 (80,3%) не вакцинированы и 28 (19,7 %) завершили курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 13 новых историй болезни. Скончались четыре человека с коронавирусом: 34-летний мужчина, 75-летняя женщина, 79-летний мужчина и 85-летняя женщина.
За сутки было введено 3186 доз вакцин, всего было введено 1 285 767 доз. Охват вакцинации взрослого населения хотя бы одной дозой составляет 64,8%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).