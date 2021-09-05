В рядах «Отечества» в Таллинне баллотируются 250 человек

«В списке нашей партии люди, верящие, что в интересах Таллинна и всей Эстонии добиваться изменений, что изменения эти произойдут в октябре. Для того, чтобы продолжающаяся 20 лет в Таллинне власть Центристской закончилась бы, необходимо сотрудничество всех сил. Для этого мы призываем всех, кто ждет перемен, сформировать единую оппозицию», - сказал кандидат в мэры от «Отечества» Урмас Рейнсалу.

В списке партии в районе Кесклинн баллотируются эмерит-профессор Рейн Эйнасто, бывший министр иностранных дел Тривими Веллисте, композитор и музыкальный критик Игорь Гаршнек, художник Юри Аррак. В списке также предприниматель Керсти Тоотс, пианист Пеэп Лассманн, дирижер Пеэтер Саан, руководитель движения Kodulinn Тийна Мяги, музыкант Яак Ахелик, дипломат Юри Трей, актер Тынис Рятсеп. Первым номером списка идет евродепутат Рихо Террас.

В столичном районе Хааберсти в списке руководитель союза собственников жилья Прийду Пярна, предприниматель Арви Кинк, сексолог Имре Раммуль. На выборах баллотируются также бывший министр окружающей среды Воотеле Хансен, руководитель объединения финно-угров Яак Прозес, представитель духовенства Аво Юпрус. Первым номером в списке значится президент Совещательной палаты по вопросам мореходства Тармо Кыутс.

В районе Кристийне баллотируются дипломат Тийт Набер, присяжный адвокат Хелен Хяэль, журналист Феликс Ундуск, бывший председатель совета Банка Эстонии Яан Мянник и бывший министр экономики Тойво Юргенсон. Возглавляет список депутат Рийгикогу Райво Тамм.

В Мустамяэском списке партии скульптор Мати Кармин, легенда эстонского баскетбола Мартин Мюйрсепп, языковед Март Раннут и продюсер Кристиан Таска, председатель Союза объединений пенсионеров Андрес Эргма, эксперт в области энергетики Арви Хамбург и консультант онкологических больных Мерике Вярик. Первым номером в списке идет кандидат в мэры Урмас Рейнсалу.

В Нымме на местных выборах будут баллотироваться актриса Элле Кулль, журналистка Кади Алаталу, руководитель союза предприятий оборонной промышленности Тармо Рянисоо и журналист Юри Эстам. В списке также общественные активисты Индрек Луберг и Юлле Митт, органист Андрес Уйбо, присяжный адвокат Кайдо Пихлакас, предприниматель Нильс Пер Андерс Хедман, психиатр Айри Вярник и специалист в области охраны памятников старины Пеэп Пихлак. Первым номером в списке идет писатель Михкель Мутт.

В районе Ласнамяэ в списке кандидатов председатель совета столичного объединения Memento Анне Ээнпалу, журналист Калле Муули, оперная певица Пилле Лилль, тренер по фехтованию Евгений Караваев и предприниматель, бывший министр финансов Тынис Пальтс. Первым номером в этом списке значится депутат Рийгикогу Тармо Круузимяэ.

В районе Пирита среди других баллотируются бывший министр внутренних дел Лагле Парек, присяжный адвокат Мадис Пятс, дипломат Тийт Матсулевич, местный активист Леа Нильсон и архитектор Тойво Каллас. Возглавляет список заместитель председателя комиссии Рийгикогу по экономике Свен Сестер.

В районе Пыхья-Таллинн в списке хирург Тийт Мерен, полковник Сил обороны Ханнес Тоомсалу, яхтсмен и предприниматель Калев Ваппер, борец за освобождение Эстонии Юри Лийм, предприниматель Пеэтер Высу и бывший госпримиритель Хенн Пярн. Первым номером в списке бывший министр по делам народонаселения Рийна Сольман.