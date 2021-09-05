Китай занял первое место в неофициальном зачете Паралимпиады
Сборная Китая возглавила итоговую медальную таблицу Паралимпийских игр в Токио, завоевав в общей сложности 207 медалей. Китайские паралимпийцы заняли первое место в неофициальном командном зачете по количеству золотых (96), серебряных (60) и бронзовых (51) наград. Знаменосцем сборной КНР на официальной церемонии закрытия Паралимпиады вечером в воскресенье, 5 сентября, станет баскетболист, серебряный призер Чжан Сюэмэй, пишет Deutsche Welle.