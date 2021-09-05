Китай занял первое место в неофициальном зачете Паралимпиады

На втором месте неофициального зачета - сборная Великобритании, завоевавшая 41 золотую, 38 серебряных и 45 бронзовых медалей, на третьем месте - США с 37 золотыми, 36 серебряными и 31 бронзовой наградой.

Российские паралимпийцы завоевали в общей сложности 118 медалей, это их лучший показатель за все время выступлений на летних Паралимпийских играх. Кроме того, россияне повторили рекорд Паралимпиады в Лондоне по числузолотых медалей (36) и заняли четвертую позицию в итоговом рейтинге, завоевав также 33 серебряные и 49 бронзовых медалей. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские атлеты представляли команду Паралимпийского комитета России (ПКР) и не имели права демонстрировать символы российского государства.

В десятку лидеров неофициального медального зачета вошли также Нидерланды, Украина, Бразилия, Австралия, Италия и Азербайджан. Германия заняла 12-ю строчку в таблице - после Японии. Паралимпийские игры в Токио должны были состояться с 25 августа по 6 сентября 2020 года, но были отложены из-за пандемии. В них участвовали около 4400 атлетов более чем из 60 стран.