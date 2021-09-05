Омбудсмен Украины сообщила о массовых задержаниях в Крыму
По данным Киева, в аннексированном Россией Крыму задержаны более 50 крымских татар. Участников протестной акции, проходившей у здания ФСБ в Симферополе, "затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения полиции", сообщила в соцсетях вечером в субботу, 4 сентября, уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее данным, задержанных допрашивают без доступа адвокатов, пишет Deutsche Welle.