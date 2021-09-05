Картина дня: эпицентр коронавируса, жуткая находка на Сааремаа и рекордное движение денег

Эпицентр коронавируса в Эстонии: статистика растет из-за поведения людей с незначительными симптомами

По эпидемиологическому мониторингу видно, что сильнее всего вирус распространяют те, кто ходит на мероприятия или на работу с незначительными симптомами заболевания. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 255 жителей Эстонии, скончались четверо

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3194 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 255. Читать далее...

Десятки миллионов евро из второй пенсионной ступени уже оказались в руках э-торговцев и судебных исполнителей

Начавшиеся в четверг и закончившиеся в пятницу выплаты покинувшим вторую пенсионную ступень быстро оказались в руках судебных исполнителей и э-торговцев. Читать далее...

Брат застреленного полицией жителя Эстонии: не ожидал, что люди могут воспользоваться трагедией нашей семьи

В Ляэнемаа 1 августа от пули полицейского погиб 28-летний Куйдо Сумеркин. Для того, чтобы проводить его в последний путь, семья организовала сбор пожертвований, но трагическую историю стали использовать и мошенники. Читать далее...

ФОТО 〉 Домовый гриб вынудил детей спать в гараже

Семья Саар в июле обнаружила на полу белое плодовое тело. К сожалению, это, казалось бы, незначительное открытие означало, что в нескольких комнатах придется вскрывать полы и стены, а детям придется временно спать в гараже. Читать далее...

Игнорирование может влететь в копеечку: каждый месяц 10 000 автовладельцев получают извещение от ФДС

В августе Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС) отправил 10 300 напоминаний о необновленных договорах дорожного страхования. 60 процентов людей, получивших напоминание, заключили договор страхования. Читать далее...

Гражданам РФ в Эстонии предлагают пройти вакцинацию на территории Псковской области

Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Эстонии, получили возможность пройти вакцинацию от коронавируса на территории Псковской области, сообщило на этой неделе посольство РФ в Эстонии. Читать далее...

Российский обозреватель: при Аларе Карисе отношения Эстонии и России могут стать более полноценными

Недавние президентские выборы в Эстонии и имя следующего главы государства Алара Кариса освещали среди прочих и российские СМИ, хотя и не очень активно. Назначение Алара Кариса президентом прокомментировал и политический обозреватель Михаил Гусман. Читать далее...

ФОТО 〉 Полуразложившаяся человеческая рука? Полиция исследует жуткую находку

Криминалисты выясняют, идет ли речь о каком-то животным (что, по первоначальной оценке, вероятно) или о человеческой руке. Читать далее...

ОБЗОР 〉 На этой неделе произошло крупнейшее в истории Эстонии движение денежных потоков

Никогда еще в Эстонии не было движения столь крупных сумм на частные счета, как на завершившейся неделе. В четверг и пятницу из второй пенсионной ступени вышли 1,37 миллиарда евро, из которых 1,1 миллиарда евро перешли на расчетные счета более чем 160 000 человек, вышедших из песнионных фондов, и 227 миллионов евро поступили в казну в качестве подоходного налога. Читать далее...

Молодежный работник: "Они говорят, это не наркотики, это аптека"

Оказывается, что среди современной молодежи все большую популярность набирает смесь кодеина и "ксанакса", которую молодые люди приобретают в специализированных группах в социальных сетях. Подростки называют это "аптекой" и не считают подобные смеси наркотиками. Читать далее...

Фактчекинг: ослабляет ли прививка от Covid-19 врожденный иммунитет?

Прививка от коронавируса ослабляет иммунную систему организма, утверждают некоторые пользователи Сети, ссылаясь на новое исследование нидерландских ученых. Выясняем, верны ли эти выводы. Читать далее...

Жизнь в Кабуле при талибах: где ваш мужчина, который вас сопровождает?