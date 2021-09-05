Картина дня: эпицентр коронавируса, жуткая находка на Сааремаа и рекордное движение денег
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 сентября.
По эпидемиологическому мониторингу видно, что сильнее всего вирус распространяют те, кто ходит на мероприятия или на работу с незначительными симптомами заболевания. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3194 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 255. Читать далее...
Начавшиеся в четверг и закончившиеся в пятницу выплаты покинувшим вторую пенсионную ступень быстро оказались в руках судебных исполнителей и э-торговцев. Читать далее...
В Ляэнемаа 1 августа от пули полицейского погиб 28-летний Куйдо Сумеркин. Для того, чтобы проводить его в последний путь, семья организовала сбор пожертвований, но трагическую историю стали использовать и мошенники. Читать далее...
Семья Саар в июле обнаружила на полу белое плодовое тело. К сожалению, это, казалось бы, незначительное открытие означало, что в нескольких комнатах придется вскрывать полы и стены, а детям придется временно спать в гараже. Читать далее...
В августе Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС) отправил 10 300 напоминаний о необновленных договорах дорожного страхования. 60 процентов людей, получивших напоминание, заключили договор страхования. Читать далее...
Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Эстонии, получили возможность пройти вакцинацию от коронавируса на территории Псковской области, сообщило на этой неделе посольство РФ в Эстонии. Читать далее...
Недавние президентские выборы в Эстонии и имя следующего главы государства Алара Кариса освещали среди прочих и российские СМИ, хотя и не очень активно. Назначение Алара Кариса президентом прокомментировал и политический обозреватель Михаил Гусман. Читать далее...
Криминалисты выясняют, идет ли речь о каком-то животным (что, по первоначальной оценке, вероятно) или о человеческой руке. Читать далее...
Никогда еще в Эстонии не было движения столь крупных сумм на частные счета, как на завершившейся неделе. В четверг и пятницу из второй пенсионной ступени вышли 1,37 миллиарда евро, из которых 1,1 миллиарда евро перешли на расчетные счета более чем 160 000 человек, вышедших из песнионных фондов, и 227 миллионов евро поступили в казну в качестве подоходного налога. Читать далее...
Оказывается, что среди современной молодежи все большую популярность набирает смесь кодеина и "ксанакса", которую молодые люди приобретают в специализированных группах в социальных сетях. Подростки называют это "аптекой" и не считают подобные смеси наркотиками. Читать далее...
Прививка от коронавируса ослабляет иммунную систему организма, утверждают некоторые пользователи Сети, ссылаясь на новое исследование нидерландских ученых. Выясняем, верны ли эти выводы. Читать далее...
"Почему вы путешествуете без махрама?" - спрашивает охранник-талиб у молодой афганки, вышедшей из дома без мужского сопровождения (махрам - близкий родственник, но не муж, с которым женщина, согласно представлениям талибов, может отправляться в путешествие). Читать далее...