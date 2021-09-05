Число случаев COVID-19 в России превысило 7 миллионов

За последние сутки в России выявили 18 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

С учетом этих данных, с начала пандемии в России зарегистрировали 7 012 599 случаев заражения.

Наибольшее число зараженных за последние сутки выявили в следующих регионах:

Москва — 1542

Санкт-Петербург — 1357

Московская область — 826

Свердловская область — 517

Ростовская область — 480

Также за минувшие сутки в стране от последствий COVID-19 скончались 793 человека. Общее число смертей с начала пандемии, по данным штаба, составляет 187 200.

Данные оперативного штаба по смертности, который учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти, отличаются от данных Росстата. Последний только с апреля 2020 по июль 2021 года насчитал почти 367,5 тыс. летальных исходов. Росстат включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.