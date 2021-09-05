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Число случаев COVID-19 в России превысило 7 миллионов

Covid-19 haige ravimine linnahaiglas number 52 Moskvas. ФОТО: Denis Griškin

За сутки в стране умерли 793 человека с коронавирусом, число новых случаев продолжает держаться на отметке выше 18 тысяч, пишет РБК.

За последние сутки в России выявили 18 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

С учетом этих данных, с начала пандемии в России зарегистрировали 7 012 599 случаев заражения.

Наибольшее число зараженных за последние сутки выявили в следующих регионах:

  • Москва — 1542
  • Санкт-Петербург — 1357
  • Московская область — 826
  • Свердловская область — 517
  • Ростовская область — 480

Также за минувшие сутки в стране от последствий COVID-19 скончались 793 человека. Общее число смертей с начала пандемии, по данным штаба, составляет 187 200.

Данные оперативного штаба по смертности, который учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти, отличаются от данных Росстата. Последний только с апреля 2020 по июль 2021 года насчитал почти 367,5 тыс. летальных исходов. Росстат включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в восьми регионах регистрируется рост заболеваемости коронавирусом. При этом, по ее словам, в 47 субъектах число заболевших снижается, еще 30 регионов «остаются на плато, то есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз».

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