На новую игровую площадку Тондираба скорую помощь вызывали уже четыре раза

По словам мамы одного из игравших там детей, сам несчастный случай она не видела, но ребенку делали искусственное дыхание, а затем медики надели на него шейный воротник. "Судя по всему, травма была серьезной".

Очевидец добавляет, что в только что открывшемся парке нет никаких ограждений в опасных местах, нет охраны, и при этом настоящее столпотворение.

Пресс-служба Спасательного департамента сообщила, что у них в оперативной сводке нет данных о воскресном происшествии в Тондираба.

Главврач таллиннской "скорой помощи" Рауль Адлас сказал, что по данному описанию сложно понять, о каком конкретно вызове может идти речь. По его словам, с 20 августа скорая получила четыре вызова в парк Тондираба: в двух случаях речь шла о травме, полученной при езде на велосипеде или скейтборде, в одном случае пострадавший упал с горки, а в еще одном случае на площадке уснул пьяный человек.

"Ни одного из них реанимировать не пришлось, никто серьезно не пострадал", - подтвердил Адлас. Он также пояснил, что на этапе оказания скорой помощи пациента с травмой лечат в соответствии с определенной процедурой, поэтому шейный бандаж или вакуумный матрас являются обычным делом и не указывают обязательно на серьезную травму.