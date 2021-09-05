Встревоженный очевидец: на новой игровой площадке серьезно пострадал ребенок
На детской игровой площадке нового таллиннского парка Тондираба сегодня произошел несчастный случай с ребенком, сообщила Rus.Postimees очевидец случившегося.
На детской игровой площадке нового таллиннского парка Тондираба сегодня произошел несчастный случай с ребенком, сообщила Rus.Postimees очевидец случившегося.
По словам мамы одного из игравших там детей, ребенку делали искусственное дыхание, а затем медики надели на него шейный воротник. "Судя по всему, травма была серьезной".
Очевидец добавляет, что в только что открывшемся парке нет никаких ограждений в опасных местах, нет охраны, и при этом настоящее столпотворение.
Rus.Postimees ожидает комментариев Спасательного департамента и "скорой помощи".