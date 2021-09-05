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  • Таллинн
  • Встревоженный очевидец: на новой игровой площадке серьезно пострадал ребенок
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Встревоженный очевидец: на новой игровой площадке серьезно пострадал ребенок

Игровая площадка Тондираба ФОТО: фото читателя

На детской игровой площадке нового таллиннского парка Тондираба сегодня произошел несчастный случай с ребенком, сообщила Rus.Postimees очевидец случившегося.

По словам мамы одного из игравших там детей, ребенку делали искусственное дыхание, а затем медики надели на него шейный воротник. "Судя по всему, травма была серьезной".

Очевидец добавляет, что в только что открывшемся парке нет никаких ограждений в опасных местах, нет охраны, и при этом настоящее столпотворение.

Rus.Postimees ожидает комментариев Спасательного департамента и "скорой помощи".

Игровая площадка Тондираба ФОТО: фото читателя

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