Вс, 5.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Латвийские пограничники помешали десяткам нелегалов проникнуть в страну

Латвийские пограничники беседуют с незаконно перешедшими границу мигрантами ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвийские пограничники в субботу предотвратили попытки 29 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству BNS в Государственной пограничной охране.

В целом с 10 августа предотвращены попытки 930 человека пересечь государственную границу.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 лицам по гуманитарным причинам, а задержаны с начала года были 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Правительство из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы с 11 августа до 10 ноября объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back