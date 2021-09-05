В Таллинне на Лаагна-теэ начинаются работы по реконструкции уличного освещения
В Таллинне на Лаагна-теэ начинаются работы по реконструкции уличного освещения, сообщила BNS пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
В Таллинне на Лаагна-теэ начинаются работы по реконструкции уличного освещения, сообщила BNS пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
К реконструкции уличного освещения приступят в понедельник, 6 сентября, на отрезке Лаагна теэ от моста Ильвесе до моста Варраку.
Будут заменены фонарные столбы, старые светильники заменят на LED-лампы. На пешеходных переходах будет установлена специальная подсветка, а воздушные линии электропередачи спрячут под землю.
«Уличное освещение играет важную роль в обеспечении безопасности городских улиц, - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. – Если говорить об одной из основных транспортных артерий города – Лаагна теэ – то в этом случае обновление освещения поможет снизить связанные с вниманием водителей риски. Также нужно подчеркнуть, что в этом году, для того чтобы повысить безопасность пешеходов, мы уделяем особе внимание освещенности пешеходных переходов».
Работы пройдут в рамках второго этапа реконструкции уличного освещения основных улиц Таллинна. Заказчик работ – Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Строительные работы выполняет AS Elektritsentrum, их договорная стоимость составляет более 2,2 млн евро, проект софинансирует европейский Фонд сплочения. Договорный срок сдачи работ – июнь 2022 года.
Участников движения просят придерживаться схемы временной организации движения на объекте.