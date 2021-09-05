В Таллинне на Лаагна-теэ начинаются работы по реконструкции уличного освещения

«Уличное освещение играет важную роль в обеспечении безопасности городских улиц, - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. – Если говорить об одной из основных транспортных артерий города – Лаагна теэ – то в этом случае обновление освещения поможет снизить связанные с вниманием водителей риски. Также нужно подчеркнуть, что в этом году, для того чтобы повысить безопасность пешеходов, мы уделяем особе внимание освещенности пешеходных переходов».